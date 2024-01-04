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عدن - ياسمين التهامي - 3 مشروبات طبيعية موجودة في كل منزل للتخلص من سموم والتهاب الرئة والجهاز التنفسي (تعرف عليها)

الاعشاب تساعد في تخفيف اعراض الالتهاب الرئوي وبالطبع العلاج الطبي ضروري، الا ان الاعشاب تخفف من شدة الاعراض وتساعد في سرعة عملية الشفاء. وفيما يلي أهم تلك الاعشاب المنزلية:

الكافيين والشاي الأخضرقد يساعد شرب كمية صغيرة من الكافيين، مثل فنجان من القهوة أو الشاي الأسود أو الأخضر، في فتح المسالك الهوائية في الرئتين، مما يساعد على التنفس بسهولة أكبر.

شاي النعناع والكافور

لها تأثير مهدئ في حلق الأشخاص المصابين بعدوى الجهاز التنفسي العلوي، وقد تساعد هذه الأعشاب على تفتيت المخاط وتخفيف الألم والالتهاب الناجم عن الالتهاب الرئوي. وقد تساعد زيوت الأوكالبتوس وشجرة الشاي أيضاً في تخفيف السعال.

شاي الحلبة

قد يصاب الشخص المصاب بالالتهاب الرئوي بالحمى أيضاً، ولطالما كانت الحمى خفيفة، قد يرغب الشخص في استخدام العلاجات الطبيعية لإدارتها. وتشير دراسة أُجريت عام 2018، إلى أن صنع الشاي من بذور الحلبة قد يشجع الشخص على التعرُّق؛ ما قد يقلل من درجة حرارة جسمه. كما أن بذور الحلبة قد تساعد في تكسير المخاط؛ ما يخفف من السعال المستمر. الهواء الدافئ والرطب

قد يؤدي استنشاق الهواء الدافئ الرطب إلى تسهيل التنفس ومنع جفاف الحلق، وقد يساعد استنشاق البخار الناتج عن الاستحمام أو استنشاق كوب من الشاي الدافئ أيضاً.

شاي الزنجبيل أو الكركم

يمكن أن يؤدي السعال المستمر إلى ألم في الصدر، وهو عرض شائع للالتهاب الرئوي. يمكن لشرب الشاي الدافئ المصنوع من الزنجبيل الطازج أو جذر الكركم أن يساعد في تقليل هذا الألم. تحتوي جذور هاتين النبتتين على تأثير طبيعي مضاد للالتهابات في الجسم.

لتحضير شاي الكركم أو الزنجبيل، اقطعي قطعة بحجم الإبهام من أي جذر واغليها في نصف لتر أو نحو ذلك من الماء. إذا كنت تفضلين الشاي القوي، يمكنك غليه لفترة أطول أو إضافة المزيد من الجذر. إذا كانت النكهة حادة جدًا، يمكن إضافة ملعقة من العسل.

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