شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لحماية مريض السكر من انخفاض أو ارتفاع نسبته بالدم فى المشاوير الطويلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخشي مريض السكر من تعرضه لمضاعفات المرض، وأهمها مشاكل القدم السكري، ولذا ماذا يفعل مريض السكر خلال ذهابة لمشوار طويل يصاحبه الوقوف لوقت طويل؟

أجيبت عن هذا السؤال الدكتورة لمياء خيرى استشاري طب وسكر الأطفال، أن هناك العديد من النصائح التي يجب علي مريض السكر القيام بها للحفاظ على صحته خلال ذهابة للمشاوير البعيدة، أوالوقوف لفترات طويلة، ومنها:

- زجاجة مياه يجب ان تكون صديقة مريض السكر في رحلته، فتناول الماء يساعد فى تنظيم السكر في الدم.

- في حالة شعوره بارتفاع مستويات السكر فوق 200 بالدم يأخد جرعة أنسولين تصحيح وحسابها والجرعة فى الحالات دى بناء على نصيحة وحساب طبيبه المختص المعالج بيكون المريض عارف عنها فى حالات ارتفاع السكر بدون أسيتون بالدم أما لو ارتفاع السكر مع أسيتون يعنى أعراض غيبوبة سكر عالى على الذهاب فورا على طوارئ المستشفى.

- يحتاج مريض السكر أخد قلم الانسولين داخل حافظه قلم الأنسولين للمحافظة على فاعليته

-ارتداء الكمامة فى التجمعات حتى لا يصبح عرضه لعدوى الجهاز التنفسي نتيجة للفيروسات المنتشرة فى الشتاء.

- كل علاجاته من أنسولين وأى أدوية أخرى موصى له به صباحاً من قبل طبيبه المختص المعالج مع الافطار، وذلك للحفاظ علي صحته من التعرض لأي مضاعفات.

- لابد من قياس السكر قبل وبعد الافطار والاطمئنان أن مستوى السكر مظبوط بين ١٠٠ إلى١٥٠ قبل وبعد الوجبة .

- يمكن لمريض السكر أخد عصير محلى تحسبا لحدوث هبوط للسكر، يعنى إذا وصل السكر تحت ٧٠ فورا يشرب عصير محلى ويقيس بعد ربع ساعه لو قياس السكر ارتفع وأصبح من ٩٠ أو١٠٠ يثبت القياس بالبروتين زى علبه لبن صغيره اللبن ٢٠٠ ملل أو نشويات مركبه زى ربع ساندويتش جبنه.

-علي مريض السكر أخد سناك أو وجبة خفيفة مكونة من نشويات مركبة وعلبه لبن ٢٠٠ ملل وعصير محلى ٢٠٠ ملل وزجاجه مياه .

-ارتداء حذاء رياضي وشراب قطني لحماية القدم فى حالة الوقوف فترات طويلة لحمايته من القدم السكري.