شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أعراض هتغير من شهيتك فجأة.. منها الشعور بالقلق ونزلات البرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

هل شعرت يوما بتغير مفاجئ في شهيتك؟ كأن ترفض تناول طعامك المفضل الذى طالما تناولته بمنتهى السعادة، بالطبع لابد وأنك مررت بهذه الحالة يوما ما، قد تعاني فى أوقات بعينها من ضعف شديد بالشهية دون معرفة السبب، ويعرف ذلك بإنسداد الشهية المفاجئ الذى يكون له أسباب وعوامل قد يكون ورائها مشكلة نفسية أوعضوية.

ذكر تقرير نشر في موقع the nutrition junky أن تغير الشهية المفاجئ وانسدادها، قد يكون عرض لمشكلة حدثت بالجسم، فيجد الإنسان نفسه غير راغب في تناول أي نوع من الطعام وخاصة الأطعمة المفضله له، وهذا يحدث لعدة أسباب أهمها:

الشعور بالقلق المفاجئ أو حالات القلق المرضي والدخول في نوبات تؤثر بالفعل على الشهية .

الدخول في حالة اكتئاب قد تسبب انعدام الشهية في بعض الأوقات دون غيرها.

الإصابة بنقص حاد في نسب الزنك في الجسم والذى يؤثر بدوره على الشهية ويؤدي إلى تغيراتها الدائمة.

الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا بكثرة يؤثر على الشهية بشكل ما.

التعرض للتسمم قد يؤثر بعد علاجه على شهية الشخص وانتقاء أطعمة دون غيرها.

هناك بعض الأدوية التي تؤثر سلبا على الشهية التى قد تشعرك بالجوع تارة وقد تشعر بانسداد الشهية تارة أخرى، كأدوية نقص الانتباه وتشتته .

أي مشكلة مرضية تباغت الجسم فجأة قد تؤثر على الشهية وتسبب لها الانسداد المفاجئ، أوعدم الرغبة في تناول طعام كان مفضلا في السابق