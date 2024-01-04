شكرا لقرائتكم خبر عن اشرب منقوع لبان الذكر على الريق وبعد 7 أيام هذا ما سوف يحدث لجسمك وفق أحدث الدراسات العلمية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اشرب منقوع لبان الذكر على الريق وبعد 7 أيام هذا ما سوف يحدث لجسمك وفق أحدث الدراسات العلمية
لبان الذكر هو الصمغ المستخرج من شجرة اللبان التي تنمو في المناطق الجبلية الجافة من الهند، شمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط ويعرف بأسماء عدة، منها اللبان المقدس، البوسويلية المقدسة، اللبان البدوي، اللبان الشحري، الكندر، أو اللبّان، واللبان المر.
فوائد شرب منقوع لبان الذكر على الريق• يحمي منقوع لبان الذكر الجهاز الهضمي من الإصابة بالإسهال او الإمساك.
• يقي من الإصابة بسرطان المعدة والقولون.
• يحمي الكلى من تشكل حصى أو رواسب ملحية.
• يحتوي لبان الذكر على مضادات للأكسدة التي تحمي الأنسجة والخلابا من الأورام الخبيثة والحميدة.
اقرأ ايضاً ->
كنز رباني مهمل موجود في كل بيت.. هذه العشبة ملعقة منها ستجعلك شاباً في الـ20 من جديد.!
ظهور هذه العلامة في الجلد يدل على أن مستويات الكوليسترول الضار في الدم مرتفعة .. توجه إلى الطبيب فورا بدون تردد
أول صدمة كروية في 2024.. ماحدث للاعب علي البليهي بشكل مفاجئ أحزن جماهير الهلال!
• يقي من الإصابة بالرشح،السعال والإنفلونزا.
• شرب لبان الذكر يساعد على إذابة البلغم.
• يقوي الرحم ويحميه من التكيس المسبب للعديد من مشاكل الإنجاب.
• يحمي القلب من الجلطات الدموية من خلال قدرته على زيادة تدفق الدم في الأوردة الدموية.شرب منقوع لبان الذكر على الريق للتخسيس
• يعمل لبان الذكر على تفتيت الدهون في منطقة البطن والأرداف.
• يساعد على كبح الشهية لفترات طويلة جداً طوال اليوم.
• يحسن من أداء الغدة الدرقية المسؤولة عن إفراز هرمون حرق الدهون المعروف بالكورتيزول Cortisol وزيادة عمليات الأيض.يخلص الجسم من السموم المتراكمة فيه.
• يعالج الإمساك الحاد.
كيفية تحضير مشروب لبان الذكر
الطريقة الأولى
• يتم طحن لبان الذكر.
• تؤخذ منه ملعقة كبيرة.
• يضاف لها كوب من الماء البارد.يترك لبان الذكر منقوعاً لـ 12 ساعة تقريباً.
• يصفى ويشرب على الريق.
الطريقة الثانية
• توضع ملعقتان من لبان الذكر المطحون في كوب من الماء على النار لمدة 5 دقائق.
• يترك الخليط منقوعاً لمدة 12 ساعة بعد الغليان، فيتحول لون الماء إلى أبيض.