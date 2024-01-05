شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات صباحية لخفض نسبة الكوليسترول المرتفع طبيعيا دون أدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ليست كل أنواع الكوليسترول سيئة للجسم، هناك نوع جيد يحتاجه الجسم لبناء خلايا جديدة، كما يلعب دورا في الهرمونات الأساسية بالجسم، على الرغم من أنه يعمل كعامل جيد للصحة العامة للجسم، إلا أن الوجود المفرط للكوليسترول يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية الخطيرة، بما في ذلك انسداد القلب والسكتة الدماغية.

يعد الحفاظ على مستويات جيدة من الكوليسترول أمر مهم للحفاظ على صحة القلب والصحة العامة، ووفقا لموقع " healthsite"، هناك أدوية قد يصفها الطبيب في حالة ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، لكن يمكنك أيضًا خفض مستويات الكوليسترول في الدم بمشروبات بسيطة في المنزل.

عصير التوت لخفض الكوليسترول

التوت غني بمضادات الأكسدة والألياف، وكلاهما معروف بالمساعدة في خفض نسبة الكوليسترول، لتحضير كوب جيد من عصير التوت الطازج، تحتاج إلى إحضار كوب واحد من التوت المختلط (المجمد أو الطازج)، وكوب واحد من حليب اللوز غير المحلى، وموزة واحدة، ونصف أفوكادو، وعصرة ليمون.

الكركم لخفض نسبة الكوليسترول المرتفعة

يحتوي الكركم على الكركمين، وهو غني بمضادات الأكسدة وغيرها من الخصائص المضادة للالتهابات، عند إضافته إلى نظامك الغذائي بانتظام، يمكن أن يساعد الكركم جسمك على التخلص من مستويات الكوليسترول السيئ الزائدة في الدم وبالتالي تعزيز صحة القلب، عند خلط الكركم مع الزنجبيل الطازج، يمكن أن يصبح مضادًا قويًا للالتهابات مع خصائص خفض الكوليسترول.

مشروب الخضراوات الورقية الخضراء

تحضير كوب من عصير الخضراوات الخضراء الشتوية يساعد جسمك في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، فقط اخلط السبانخ والموز والأفوكادو وكوب التوت وكوب واحد من الحليب النباتي غير المحلى، هذه الفواكه والخضراوات مليئة بالألياف ومضادات الأكسدة، المعروفة بقدرتها على خفض نسبة الكوليسترول الضار .

القرفة لخفض نسبة الكوليسترول

يحتوي كل من الكركم والقرفة على خصائص يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول بشكل طبيعي، يمكنك إضافة كل التوابل معًا وتحضير كوب جيد في الصباح والذي يمكن أن يساعد أيضًا في تعزيز صحة القلب.