شكرا لقرائتكم خبر عن شابة سعودية بعمر الزهور.. شربت ماء لبان الذكر كل صباح لمدة شهر كامل وما حدث لها لايصدق ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شابة سعودية بعمر الزهور.. شربت ماء لبان الذكر كل صباح لمدة شهر كامل وما حدث لها لايصدق ؟

كشفت شابة سعودية تفاصيل تجربتها مع شرب منقوع اللبان الذكر موضحة أنها داومت على شربه لمدة شهر كامل وفوجئت بالنتيجة المذهلة التي لم تخطر على بالها.

وأكدت شرب منقوع لبان الذكر قبل النوم له فوائد عظيمة سواء للبشرة أو للجسم كله بصفة عامة، حيث ساعدها على القضاء على مشكلة حب الشباب التي كانت تؤرقها مشيرة إلى أنها دوامت على شرب منقوعه وغسل بشرتها منها لمدة شهر كامل.فوائد لبان الدكر للبشرة

يحتوي لبان الدكر على مادة الكولاجين الطبيعية والكثير من المواد الأخرى التي تساهم في تجديد خلايا البشرة وتفتيح لونها، إليك بعض فوائد لبان الدكر للبشرة:

1- تقشير خلايا الجلد الميت وتجديدها، مما يساعد على تبييضها وتفتيحها.- يعالج البشرة من الاسمرار الذي يسببه التعرض المباشر لأشعة الشمس.يساهم في تبييض المناطق الحساسة.

4- يعالج الاسوداد حول الفم والعينين.

5- من فوائد لبان الدكر للبشرة أنها توحد لون البشرة.

6- التخفيف من التورم الناتج عن لدغات الحشرات وتسريع شفائها.

مضاد للعدوى، وينظف الجروح والخدوش، ويعجل من شفائها، دون أن يترك ندبة ورائها.التخلص من الندوب الناتجة عن العمليات الجراحية.

8- يدخل في الوصفات الطبيعية لعلاج الأكياس الدهنية.

طرق استخدام لبان الدكر

يدخل لبان الدكر أو زيته في تحضير العديد من الوصفات الطبيعية، التي لها دور كبير في معالجة مشاكل البشرة، ومن تلك الوصفات ما يلي:توضع كمية مناسبة من لبان الدكر في القليل من الماء وتترك على نار هادئة حتى تغلي، وبعد أن يبرد يخلط بالقليل من ماء الورد ويتم استخدام هذا المزيج في غسل البشرة مرتين في اليوم، يستخدم هذا الخليط في الصباح وقبل الذهاب إلى النوم، إذ أن الانتظام في تطبيق هذه الوصفة يعالج البشرة من البقع الداكنة ويبيضها ويمنحها لونًا ورديًا.

2- يتم طحن كمية مناسبة من لبان الدكر ويضاف إليها القليل من الماء، ويوضع المزيج على النار ويترك حتى يغلي، وبعد أن يبرد يطبق على البشرة باستخدام قطعة من القطن، يفضل تكرار هذه العملية بشكل يومي لعلاج البشرة من الاسمرار الناتج عن التعرض لأشعة الشمس.يسحق لبان الدكر ويتم خلط ملعقة كبيرة مع مسحوق النشا، بالإضافة إلى علبة من لبن الزبادي ونصف ملعقة من العسل، ويوضع على البشرة بعد تنظيفها وتجفيفها، ويجب أن يترك لمدة ثلاثين دقيقة ثم يشطف بالماء، أن الاستمرار في استخدام هذه الخلطة يساعد على منح البشرة بياضًا ناصعًا.

4- يخلط نصف ملعقة كبيرة من زيت لبان الدكر ونفس الكمية من زيت الترمس، بالإضافة إلى ملعقة صغيرة من زيت الورد أو القرفة بالإضافة إلى فنجان صغير من اللوز المر، ويحفظ الخليط في زجاجة لحين الاستخدام، ويستعمل في تفتيح الوجه وجميع مناطق الجسم عدا المنطقة حول العينين.