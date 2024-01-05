شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تساقط الشعر فى تغيرات الطقس.. احرصى على هذه الفيتامينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تعانين من تساقط الشعر بكثرة، فهذا التقرير سيساعد في تحديد الأسباب وفقا لتصريح خاص مع الدكتور أمجد خالد استشاري الجلدية في كلية طب سوهاج، والذى أكد أن تغيرات الطقس تساعد على جفاف الرأس والفروة، والرطوبة العالية أيضا لها عامل أساسي حيث تساهم في تساقط الشعر.

واستكل حديثه مشير إلى أن الجميع يعلم أن التعرض لنقص الفيتامينات والمعادن يكون من أبرز الأسباب المؤدية لتساقط الشعر، ومن أهم هذه العناصر الحديد والزنك، كما أن التعرض الإجهاد الشديد يتسبب في ارتفاع بعض الهرمونات التي تؤثر علي تدفق الدم للرأس، وبالتالي تصبح أكثر عرضة لتساقط الشعر.

وأضاف أن التعرض لحدوث تغيرات هرمونية قد يكون من أبرز الأسباب المؤدية لتساقط الشعر، وأخذ علاجات ارتفاع ضغط الدم، والغدة الدرقية، وأيضا في حالة الخضوع للعلاج الكيماوي، كل هذه الأسباب مؤدية لتساقط الشعر.

ويعتمد علاج تساقط الشعر في الشتاء علي تحديد السبب الأساسي في هذا الأمر ولذا يجب الخضوع لإجراء بعض الفحوصات اللازمة التي تساهم في معرفة الحقيقة، ولكن يمكنك اباع بعض الصائح للوقاية من تساقط الشعر، ومنها:

- تناول كميات كبيرة من الماء لا تقل عن 2 لتر.

- الاهتمام بالتغذية الصحية الغنية بجميع العناصر الغذائية، كالحديد والزنك، وحمض الفوليك.