شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تتعرض بعض النساء لانقطاع الدورة الشهرية بشكل مفاجئ؟ استشاري يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعرض بعض النساء لانقطاع الدورة الشهرية بشكل مفاجئ، وهذا الأمر يعرضهن للقلق والتوتر الشديد، ووفقا لتصريح خاص من الدكتور أحمد راشد استشاري النساء والتوليد في كلية طب عين شمس، سنتعرف على أبرز الأسباب.

أكد استشاري النساء والتوليد، أن هناك العديد من الأسباب المؤدية لانقطاع الدورة الشهرية بشكل مفاجئ لدي النساء، ومن أبرزها الحمل، وأيضا خلال فترة الرضاعة الطبيعية، أو تعرضها لاضطرابات الهرمونية كمشاكل في الغدة الدرقية، أو إصابتها بأمراض مزمنة كالسكر والضغط، أو تناول بعض الأدوية ومنها حبوب منع الحمل.

وأشار إلى أن النساء خلال هذه المرحلة، أي خلال تعرضهن لانقطاع الدورة الشهرية بشكل مفاجئ، يتعرضن لبعض الأعراض، وأبرزها الهبات الساخنة بالجسم، والتعرق الليلي، وتقلبات شديدة في المزاج العام والميل للعصبية، جفاف المهبل، وإصابتهن بالأرق وعدم قدرتهن على النوم وأخذ القسط الكافي منه.

وأوضح، أن في حالة غياب الدورة الشهرية لعدة أشهر، يقوم الطبيب المتابع للحالة بطلب بعض الفحوصات، وأبرزها تحاليل هرمونية كمخزون المبيض، وسونار، وكل هذا لتحديد السبب وتحديد برتوكول العلاج الأنسب لها.

واستكمل حديثة مؤكدا أن قيامها ببعض الفحوصات يساعد في التعرف علي السبب الأساسي للإصابة بانقطاع الدورة الشهرية المفاجئة، ففي بعض الحالات لا تحتاج للعلاج لأن هذا العرض يكون ناتج عنه كالحمل والرضاعة الطبيعية، بينما في حالة أن السبب مشاكل صحية يتم تحديد برتوكول العلاج والمتابعة، والعلاج يعتمد علي حبوب هرمونية لرجوع نزول الدورة الشهرية مرة أخري.