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عدن - ياسمين التهامي - 3 أنواع من المكسرات يجب عليك الحذر منها والامتناع عن تناولها مهما كان هوسك بها.. أحدها قاتل
حذر خبراء تغذية من تناول 3 أنواع من المكسرات بشكل مفرط لما قد تسببه من ضرر على الصحة يؤدي إلى الوفاة، وذلك رغم كونها من الأطعمة التي يكثر استخدامها،
كما أن بعض الأنواع منها لها فوائد وتعد بدائل صحية جيدة.وأشار الخبراء وفقاً لموقع “Eat this Not That”، إلى أن الصنوبر وجوز المكاديميا وكذلك الفول السوداني، يجب تناولها باعتدال لاحتوائها على عناصر قد تسبب مشاكل كبيرة لجسم الإنسان.
وأوضحوا أن حبوب الصنوبر رغم ما تحتويه من قيمة غذائية عالية، لكنها قد تسبب متلازمة الصنوبر التي تترك طعماً مراً ومعدنياً في الفم لعدة أشهر، فيما يحتوي جوز المكاديميا على نسبة مرتفعة جداً من الدهون والسعرات الحرارية.وأضافوا أن الفول السوداني يعد الأكثر شيوعاً بين المكسرات والأكثر ضرراً كذلك؛ بسبب مشكلة تعرضه لمرض يسمى “الأفلاتوكسين” وهو نوع من الفطريات المرتبطة بسرطان الكبد، كما أنه كثير التعرض للسموم.
ولفتوا إلى أن الفول السوداني بجانب تهديده لصحة الكبد، فإنه يسبب شعوراً بعدم الراحة إن لم يكن مميتاً لدى البعض إذا تم تناوله بكثرة.