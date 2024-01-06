شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أنواع من المكسرات يجب عليك الحذر منها والامتناع عن تناولها مهما كان هوسك بها.. أحدها قاتل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 3 أنواع من المكسرات يجب عليك الحذر منها والامتناع عن تناولها مهما كان هوسك بها.. أحدها قاتل