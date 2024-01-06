شكرا لقرائتكم خبر عن أشياء يجب معرفتها قبل عمل البوتوكس.. منها يستغرق أسبوعين لتظهر نتيجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح البوتوكس أحد أهم اتجاهات التغلب على شيخوخة البشرة وإزالة تجاعيد الوجه، فهو علاج سريع وفعال، حيث يتم حقن شكل منقى من توكسين البوتولينوم، وهو بروتين مشتق من بكتيريا كلوستريديوم البوتولينوم، في عضلات وجه معينة لتحقيق هذا التأثير التجميلي ثم يتسبب في استرخاء مؤقت وتنعيم الجلد عن طريق التدخل في الإشارات العصبية التي تتحكم في تقلص العضلات، في هذا التقرير نتعرف على أهم الأشياء التي يجب معرفتها عن بوتوكس الوجه، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ما هو البوتوكس؟

أصبح البوتوكس علاجًا مثاليًا لعدد من التجاعيد، بدءًا من خطوط العبوس وخطوط الجبين ليس هذا فحسب، بل يستخدم هذا السم المعجزة أيضًا لعلاج أمراض مثل الصداع النصفي المستمر، والتعرق المفرط، وفرط نشاط المثانة، والتشنجات العضلية.

ما هي فوائد البوتوكس؟

1. البوتوكس هو إجراء سريع وغير جراحي يغنيك عن الخضوع لعملية جراحية أو تخدير.

2. تبدأ النتائج الملحوظة بالظهور بعد أيام قليلة من العلاج وتستمر لعدة أشهر، مما يعطي مظهر شبابي أطول.

3. بالإضافة إلى قدرته على تغيير المظهر، يمكن للبوتوكس أيضًا أن يزيد من الثقة بالنفس، مما يجعل الناس يشعرون بأنهم أصغر سنًا وأكثر نشاطًا.

4. البوتوكس ليس فقط للتجميل ويمكنه أيضًا تخفيف الألم الناجم عن أمراض مثل الصداع النصفي والعضلات المتوترة والتعرق الزائد.

5. فائدة إضافية للبوتوكس هي أنه يمنع تكوين التجاعيد الجديدة عن طريق منع حركات العضلات المتكررة.

ما هي سلبيات البوتوكس؟

1. تشمل الآثار الجانبية المحتملة كدمات، وتورم، واحمرار، وصداع، وتدلي الجفون، وجفاف العيون، وردود الفعل التحسسية.

2. قد يتم الإضرار بالتأثير المقصود عن طريق الاستخدام غير السليم أو الجرعة الزائدة، مما قد يؤدي إلى مظهر غير طبيعي أو متجمد.

3. بعد التعرض المتكرر للسم، قد ينتج الجسم أجسامًا مضادة ضده، مما يقلل من فعاليته.

4. يتطلب البوتوكس حقنًا مستمرًا للحفاظ على آثاره، لذا فهو إجراء مكلف.

5. قد تتفاعل بعض الأدوية أو المكملات الغذائية التي تؤثر على الجهاز العصبي أو تخثر الدم مع البوتوكس.

أشياء يجب معرفتها قبل إجراء البوتوكس

1. لتقليل خطر النزيف والكدمات، تجنبى استخدام أدوية سيولة الدم والأسبرين والإيبوبروفين قبل العلاج وبعده.

3. انتبهى جيدًا لأي تعليمات رعاية لاحقة من طبيبك؛ قد يطلب منكِ البقاء بعيدًا عن الشمس وتجنب أنشطة معينة.

4. قد يستغرق البوتوكس ما يصل إلى أسبوعين حتى يصبح مفعوله كاملاً، لذلك الصبر ضروري علاوة على ذلك، لا يمكن إزالة جميع خطوط التعبير أو التجاعيد.

5. إذا كانت لديك أي أسئلة أو مخاوف، أو إذا كان لديك آثار جانبية خطيرة أو طويلة الأمد، يجب أن تستشيري طبيبك.