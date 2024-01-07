شكرا لقرائتكم خبر عن تناول هذه الفواكه الجافة الغنية بفيتامين د للحصول على عظام أقوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يمكن لفيتامين "د" أن يحمينا من هشاشة العظام عندما نتقدم في السن، كما أنه يساعد على الوقاية من أمراض العظام لدى الأطفال، وهناك العديد من الطرق الطبيعية التي تساهم بشكل ملحوظ في الحماية، عن طريق التعرض لأشعة الشمس بانتظام، إلى جانب تناول الأطعمة المناسبة مثل سمك السلمون والتونة ومنتجات الألبان والحليب الغني بفيتامين د، ويمكنك إضافة الفواكه الجافة إلى القائمة أيضًا حيث تبين أن بعض الفواكه الجافة غنية بفيتامين د، وذلك وفقًا لموقع healthshots.
فيتامين د، قابل للذوبان في الدهون، ضروري للوظائف الفسيولوجية الحيوية مثل الحفاظ على صحة العظام، ودعم وظيفة المناعة، وتنظيم مستويات الكالسيوم والفوسفور في الجسم، ويحتاج البالغون، بما في ذلك النساء الحوامل والمرضعات، والأطفال من عمر سنة واحدة إلى 10 ميكروجرام من فيتامين د في اليوم
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