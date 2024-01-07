شكرا لقرائتكم خبر عن تناول هذه الفواكه الجافة الغنية بفيتامين د للحصول على عظام أقوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لفيتامين "د" أن يحمينا من هشاشة العظام عندما نتقدم في السن، كما أنه يساعد على الوقاية من أمراض العظام لدى الأطفال، وهناك العديد من الطرق الطبيعية التي تساهم بشكل ملحوظ في الحماية، عن طريق التعرض لأشعة الشمس بانتظام، إلى جانب تناول الأطعمة المناسبة مثل سمك السلمون والتونة ومنتجات الألبان والحليب الغني بفيتامين د، ويمكنك إضافة الفواكه الجافة إلى القائمة أيضًا حيث تبين أن بعض الفواكه الجافة غنية بفيتامين د، وذلك وفقًا لموقع healthshots.

فيتامين د، قابل للذوبان في الدهون، ضروري للوظائف الفسيولوجية الحيوية مثل الحفاظ على صحة العظام، ودعم وظيفة المناعة، وتنظيم مستويات الكالسيوم والفوسفور في الجسم، ويحتاج البالغون، بما في ذلك النساء الحوامل والمرضعات، والأطفال من عمر سنة واحدة إلى 10 ميكروجرام من فيتامين د في اليوم



ما هي الفواكه الجافة والمكسرات الغنية بفيتامين د؟ - المشمش المجففيقدم 1.5 وحدة من فيتامين د لكل 100 جرام، كما أنها توفر الفيتامينات والمعادن الأساسية مثل A والحديد والبوتاسيوم. -التين المجففتحتوي علي 3 وحدات من فيتامين د لكل 100 جرام، فإن التين المجفف معروف أيضًا بمحتواه من الألياف والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم. - اللوز يوفر اللوز 9 %من القيمة اليومية لفيتامين د، كما أنه يحتوي على الألياف والبروتين والكالسيوم وفيتامين هـ والنحاس والمغنيسيوم. - الزبيبيمكنك الحصول على حوالي 82.00 وحدة دولية من فيتامين د لكل 100 جرام، تحتوي الفاكهة الجافة الحلوة أيضًا على الألياف والمعادن المهمة مثل الحديد. - البرقوقيحتوي البرقوق على حوالي 3.7 ملج من فيتامين د، ويحتوي أيضًا على فيتامينات أخرى مثل A وC وK. - التمرتحتوي علي 2.2 ملج من فيتامين د إلى جانب الألياف والبروتين والبوتاسيوم والمغنيسيوم.