شكرا لقرائتكم خبر عن متى يكون البكاء علامة على مشكلة صحية عند الرضيع.. استشارى أطفال توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة يارا نبيل مصطفى، استشارى طب الأطفال، وحديثى الولادة بمستشفى الفيوم العام، إن الطفل يقضى حوالى 2 إلى 3 ساعات فى البكاء يوميًا، مضيفة أن البكاء هو لغة الطفل التى يعبر بها عن احتياجات أو أى مشكلة يعانى منها لذا يجب على الأمهات فهم أسباب بكاء الطفل حديث الولادة.

وأوضحت، فى تصريح لـ"الخليج 365" أن هناك أسباب عديدة لبكاء الطفل وتشمل هذه الأسباب الشعور بالجوع خصوصاً فى الثلاث أشهر الأولى لحديث الولادة، حيث يحتاج الطفل للرضاعة كل ساعتين تقريبًا.

وأشارت الدكتورة يارا نبيل إلى أن الحساسية التى يمكن أن يصاب بها الطفل من بعض أنواع الألبان أيضًا من أهم أسباب بكاء الرضيع وقد لا تدركها الأم، مضيفة أن ارتجاع المريء يكون مصحوبًا بالبكاء بعد الرضاعة مباشرة.

وتابعت قائلة: أن الشعور بالمغص والتقلصات من أشهر أسباب بكاء حديثي الولادة، ويكون أكثر حدة إذا استمر لحوالى 3 ساعات متواصلة من البكاء ويتكرر لثلاث مرات أسبوعيًا.

وأكدت أن الرضيع قد يبكي أيضًا بسبب الرغبة فى النوم، ومن المفترض أن يستطيع الطفل الخلود للنوم بشكل طبيعى عند سن 6 أشهر ولكن قد تواجهه بعض الصعوبات فى خلق عادات نوم جديدة.

ونصحت استشاري طب الأطفال وحديثى الولادة الأمهات أنه لو استمر طفلك فى البكاء لساعتين متواصلتين أو حدث له ارتفاع فى درجة الحرارة أو قيء وعدم القدرة على الرضاعة فيجب استشارة طبيب الأطفال بشكل سريع.