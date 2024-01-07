شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة ووصفات صحية شتوية للطفل لمحاربة نزلات البرد وتقوية مناعته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعرض الأطفال بشكل كبير خلال فصل الشتاء للكثير من نزلات البرد والأنفلونزا، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة، وفي حين أن الطقس اللطيف والمنعش والبارد يبدو لطيفًا، إلا أنه يجلب معه مجموعة من المشاكل الصحية، قد تكون خطيرة بشكل خاص على الأطفال.

أوضحت الدكتورة رضوى نبيل استشارى التغذية العلاجية بطب قصر العينى، أن الأطفال يكونوا أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والانفلونزا والتهاب الحلق، بسبب ضعف جهاز المناعة، وهو ما يتطلب الاهتمام بتقديم أطعمة ووجبات متكاملة معززة للمناعة لكى تفى بالهدف، وتحميك من التعرض السريع لأى عدوى.

وأضافت استشارى التغذية أن ما يميز فصل الشتاء من ناحية أخرى، أنه غنى بالخضراوات والفواكه التي تحتوى على مضادات الأكسدة والكثير من العناصر والفيتامينات التي تدعم صحة المناعة، ومن أهم الخضروات الشتوية البطاطا التي تحتوى على كمية كبيرة من البيتا كاروتين وفيتامين C الذي يعزز جهاز المناعة والتي يمكن تقديمها للطفل مشوية أو تسلق مع طبقة من الكريمة الحلوة بالحليب مع المكسرات، لتعطى الطفل دفعة قوية من الفيتامينات.

أيضًا من الأطعمة الداعمة للمناعة بشدة في الشتاء، الجزر الذى يحتوى أيضا على مضادات الأكسدة وفيتامين أ التي تعزز مناعة الجسم والنظر، كما أنه يساعد في حماية الطفل من الالتهابات الفيروسية، ويمكن إعداد فطيرة الجزر أو كيك الجزر وتدعيمه بالمكسرات والقرفة، بالإضافة إلى التمر الغنى بالكثير من الفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم، مما يساعد على إمداد الطفل بالدفئ والحرارة، يمكن إضافة التمر لكوب من الحليب أو إدخاله في عدد من أنواع الكيك الصحى للطفل.