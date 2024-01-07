صحة ورشاقة

صحتك بالدنيا.. علماء يكتشفون علاجًا لارتفاع ضغط الدم من سم الأفعى.. وبحة الصوت وصعوبة البلع قد تدل على سرطان الرأس والرقبة.. وأضرار صحية للإسراف فى تناول فيتامين ب 12

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القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” على مدار الساعات القليلة الماضية عددًا من الموضوعات الخدمية التى تقدم نصائح طبية تهم كل أفراد الأسرة، وتعرض طرق الوقاية من الأمراض ونصائح للتعامل مع الحالات المرضية والحفاظ على صحة الأطفال والكبار، من بين المواضيع علماء يكتشفون علاجًا لارتفاع ضغط الدم من سم الأفعى، ومتلازمة طويلة المدى توثر بصورة أكبر على أصحاب التاريخ المرضى، و أضرار صحية للإسراف في تناول فيتامين ب 12، وأطعمة هرمونية موجودة فى كل بيت تحمى من سرطان الثدى.. تعرف عليها

متلازمة كورونا طويلة المدى توثر بصورة أكبر على أصحاب التاريخ المرضى

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علماء يكتشفون علاجا لارتفاع ضغط الدم من سم الأفعى

 

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لا تتجاهلها.. بحة الصوت وصعوبة البلع قد تدل على سرطان الرأس والرقبة

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أطعمة هرمونية موجودة فى كل بيت تحمى من سرطان الثدى.. تعرف عليها

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أضرار صحية للإسراف في تناول فيتامين ب 12.. أبرزها القىء

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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