شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك بالدنيا.. علماء يكتشفون علاجًا لارتفاع ضغط الدم من سم الأفعى.. وبحة الصوت وصعوبة البلع قد تدل على سرطان الرأس والرقبة.. وأضرار صحية للإسراف فى تناول فيتامين ب 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” على مدار الساعات القليلة الماضية عددًا من الموضوعات الخدمية التى تقدم نصائح طبية تهم كل أفراد الأسرة، وتعرض طرق الوقاية من الأمراض ونصائح للتعامل مع الحالات المرضية والحفاظ على صحة الأطفال والكبار، من بين المواضيع علماء يكتشفون علاجًا لارتفاع ضغط الدم من سم الأفعى، ومتلازمة كورونا طويلة المدى توثر بصورة أكبر على أصحاب التاريخ المرضى، و أضرار صحية للإسراف في تناول فيتامين ب 12، وأطعمة هرمونية موجودة فى كل بيت تحمى من سرطان الثدى.. تعرف عليها متلازمة كورونا طويلة المدى توثر بصورة أكبر على أصحاب التاريخ المرضى علماء يكتشفون علاجا لارتفاع ضغط الدم من سم الأفعى لا تتجاهلها.. بحة الصوت وصعوبة البلع قد تدل على سرطان الرأس والرقبة أطعمة هرمونية موجودة فى كل بيت تحمى من سرطان الثدى.. تعرف عليها 10 علامات إنذار مبكر بسرطان عنق الرحم في شهر التوعية أفضل 7 أطعمة من مطبخك للتخلص من سموم الجسم بشكل طبيعى أضرار صحية للإسراف في تناول فيتامين ب 12.. أبرزها القىء

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