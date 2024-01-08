شكرا لقرائتكم خبر عن ما تكترش.. تعرف على أضرار الكثير من الكركم على كليتيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا شك أن الكركم يحتوي على مادة الكركمين المهمة جدًا للجسم، فتلك المادة أو هذا المركب يحتوي على خصائص مقاومة للالتهاب بشكل قوي وكبير، لطالما تعددت استخدامات الكركم كإضافة رائعة للطعام، والبعض يستخدمه كمشروب، فضلاً عن إدخال البعض له في وصفات التجميل.

حذر تقرير نشر في موقع quora من الإسراف في تناول الكركم، واستهلاكه لإن الكميات منه لها مضار صحية كبيرة على الكلى بشكل خاص.

فالكركم رغم فوائده العظيمة في كونه مضادًا مهما جدًا لتأكسد خلايا الجسم ومكافحة الالتهابات وتعزيز سرعة الالتئام، إلا أن الكميات الكبيرة منه ليست آمنه على حالة الكليتين.

تابع التقرير موضحا مخاطر استهلاك الكركمين خاصة لمن يعانون من مشكلات في الكلى ووظائفها، لأنه يعمل على تخفيف لزوجة الدم ويؤثر على تخثر الدم بشكل ملحوظ، فضلا عن مخاطره على من يتناولون أدوية للكلى وعلاجها، أو للأملاح أو أدوية لإدرار البول.

تابع التقرير أن من يتناول أية أدوية لتخثر الدم، من الخطر أن يتناول الكركم بكميات كبيرة، لاحتوائه على مادة الاكسالات والتي تتسبب في تكون حصوات الكلى بشكل ملحوظ وتساعد على الإصابة بها، لذا يجب الاعتدال في تناول كمياته خاصة لهذه الفئة من المرضى، ويفضل إضافته فى تلك الحالة كنوع من التوابل على الطعام بكميات محدودة جدًا.