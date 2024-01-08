شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض وطرق علاج تسبب فقدان الشعر.. أبرزها اضطراب الهرمونات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمراض كثيرة وطرق علاج وأدوية تسبب تساقط الشعر وفقدانه، فهو عرض لا يحدث فقط كما يعتقد البعض نتيجة إهمال العناية بالشعر، أو نتيجة الضعف العام فقط، فهناك أمراض حقيقية تسبب التساقط الشديد والملحوظ للشعر عليك معرفتها.

ذكر تقرير نشر في موقع American academy dermatology أن فقدان الشعر له الكثير من الأسباب والعوامل، فالعناية به بالفعل قد تقلل من تساقطه، ولكن هناك أمراض لا يقوى الشعر على الصمود أمامها ويتساقط بشدة.

أول هذه الأمراض هو الصلع الوراثي أو تساقط الشعر الوراثي، ولا تظهر هذه المشكلة من الطفولة على الشخص الوارث لهذه الجينات، بل أنها مع التقدم في السن تبدأ البصيلات في التقصف، ويبدأ الشعر فى التساقط ويتوقف بشكل تدريجي عن النمو مره أخرى.

هناك أيضا أمراض المناعة الذاتية التى تهاجم الجسم ذاته محدثة مشكلات وأعراض خطيرة منها التساقط الشديد والملحوظ للشعر مثل ما يحدث في بعض الامراض كالثعلبة وبعض أنواع الصدفية.

الصدمات النفسية والمشكلات العاطفية القوية قد تتسبب بشكل كبير في تساقط الشعر بكميات كبيرة، مثلما يلاحظ البعض بعد وفاة أحد المقربين منه تساقط شعره بشكل قوي، فضلا عن حالة شائعة تحدث للمرأه بعد الولادة، فأغلب السيدات قد تتأثر شعورهن بالسلب بعد الولادة ويبدأ في التساقط بشكل ملحوظ.

بعض أنواع العدوى التي قد تصيب الشعر وفروة الرأس والبصيلات قد تتسبب في التساقط الشديد للشعر، كذلك قد تتكرر هذه المشكلة عندما تصاب بعض السيدات بمتلازمة تكيس المبايض، والتى تنتج عن الاضطراب الهرمونى بالجسم، وبالتالي على تؤثر سلبا على نمو الشعر.

بعض أنواع العلاجات أو طرق العلاج يمكن أيضا أن تتسبب في تساقط الشعر بكميات كبيرة، ولعل أشهرها هو الخضوع لعلاجات كيماوية وهرمونية لعلاج الاورام السرطانية، قد تسبب فقدان الشعر لدى البعض وتساقطه بشدة أيضا.