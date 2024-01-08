شكرا لقرائتكم خبر عن شهر التوعية بسرطان عنق الرحم.. اعرفى أهمية لقاح فيروس الورم الحليمي البشري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم فى شهر يناير من كل عام بشهر التوعية بسرطان عنق الرحم، وهو أحد أكثر أشكال السرطان شيوعًا بين النساء، لذلك، من المهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي تساعد على الوقاية من المرض لدى النساء، ولقاح فيروس الورم الحليمي البشري هو خطوة ضرورية للوقاية من سرطان عنق الرحم ونتعرف على فوائده فى السطور التالية، بحسب موقع "times now".

ما هو سرطان عنق الرحم؟ سرطان عنق الرحم هو السرطان الذي يبدأ على سطح عنق الرحم، ويحدث ذلك عندما تبدأ الخلايا الموجودة في عنق الرحم بالتحول إلى خلايا سابقة للسرطان.

لن تتحول جميع الخلايا السرطانية إلى سرطان، ولكن العثور على هذه الخلايا المسببة للمشاكل وعلاجها قبل أن تتمكن من التغيير أمر بالغ الأهمية للوقاية من سرطان عنق الرحم.

هناك نوعان رئيسيان من سرطان عنق الرحم: سرطان الخلايا الحرشفية والسرطان الغدي، حوالي 80% إلى 90% من سرطانات عنق الرحم هي سرطانات الخلايا الحرشفية، في حين أن 10% إلى 20% هي سرطانات غدية.

عادة ما يحدث سرطان عنق الرحم بسبب فيروس الورم الحليمي البشري و ينتقل الفيروس عن طريق العلاقة الزوجية ويمكن أن يؤدي إلى السرطان.



ومعظم الناس يصابون بفيروس الورم الحليمي البشري في مرحلة ما من حياتهم ولا يدركون ذلك لأن أجسامهم تقاوم العدوى، ومع ذلك، إذا لم يقاوم جسمك العدوى، فقد يتسبب ذلك في تحول خلايا عنق الرحم إلى خلايا سرطانية.

فوائد لقاح فيروس الورم الحليمي البشرييبقيك لقاح فيروس الورم الحليمي البشري محميًا من سلالات مختلفة من فيروس الورم الحليمي البشري. يمكن أن يساعد اللقاح أيضًا في منع المضاعفات الصحية الناجمة عن الفيروس مثل الثآليل التناسلية وغيرها من أنواع السرطان التي تصيب الرجال والنساء على حد سواء.

يساعد اللقاح أيضًا في حمايتك من أنواع مختلفة من السرطان الناجم عن فيروس الورم الحليمي البشري مثل سرطان الفم والحنجرة والرأس والرقبة.



يساعدك لقاح فيروس الورم الحليمي البشري على التخلص من سلالات فيروس الورم الحليمي البشري عالية الخطورة.

يمكن إعطاؤه في سلسلة من الجرعات على مدى عدة أشهر ويساعد على توفير مناعة دائمة.



ويوصي الأطباء النساء بالحصول على لقاح فيروس الورم الحليمي البشري للوقاية من السرطان.



يجب على النساء تحت سن 40 عامًا الحصول على لقاح فيروس الورم الحليمي البشري لأنه يوفر الفعالية المثلى.

النساء اللاتي لا ينبغي لهن أخذ لقاح فيروس الورم الحليمي البشري



لا ينبغي إعطاء لقاح فيروس الورم الحليمي البشري للنساء الحوامل. أيضًا، إذا كان لديك رد فعل تحسسي تجاه الجرعة الأولى من فيروس الورم الحليمي البشري، فيجب عليك تجنب الحصول على الجرعات التالية من اللقاح. أيضًا، إذا كنت مريضًا، فلا يجب أن تأخذ لقاح فيروس الورم الحليمي البشري حتى تصبح بخير تمامًا وتشعر بصحة جيدة.