شكرا لقرائتكم خبر عن لو مامى جديدة.. اعرفى يعني إيه ارتجاع صامت وأعراضه عند الرضع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور علاء عبد العزيز، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى الزقازيق العام، إن ارتجاع المرىء الصامت من الأمراض الشائعة التى تحدث عند الرضع، وهو ارتجاع الحامض المعدى إلى المرىء دون أن يسبب الأعراض التقليدية لمرض ارتجاع المرىء مثل حرقان الصدر أو الحموضة.

وأوضح عبد العزيز أن أعراض ارتجاع المرىء الصامت تختلف من طفل لآخر، ولكنها تشمل، زيادة القىء بشكل كبير عن العادى، وزيادة الوزن بمعدل بسيط، والشعور بكتلة فى الحلق لا تتحرك، بالرغم من البلع المستمر، والكحة المزمنة وبحة الصوت.

وأضاف، أن أعراض الارتجاع الصامت تشمل أيضاً التهاب الحلق المتكرر والشعور بطعم مر في الحلق، والبكاء الشديد للرضع، ورائحة كريهة بالفم، بالرغم من سلامة الأسنان وضيق التنفس وصعوبة البلع، مع الإحساس بالاختناق ليلا أو عند الاستلقاء بعد الوجبات، والشرقة المتكررة خصوصا بعد النوم.

وأكد أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة أن هناك عوامل تزيد من فرص حدوث ارتجاع المرىء مثل، زيادة الوزن، تناول الدهون، زيادة التوابل واضافة الشطة علي الطعام، وتناول الشاى والقهوة بكثرة، ووجود فتق بالحجاب الحاجز.

وأشار إلى أن علاج الارتجاع الصامت يشمل حمل الطفل بشكل مستقيم لمدة 30 ثانية بعد الرضاعة وتجشؤه بعد الرضاعة، وإرضاع الطفل كميات صغيرة بدلا من الكبيرة من الرضاعات، وتجنب الأم للأطعمة التى تزيد الارتجاع والحموضة عند الرضاعة الطبيعية.