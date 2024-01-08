شكرا لقرائتكم خبر عن مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي يحدد أهم أعراض متحور كورونا JN.1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي "CDC" أبرز أعراض المتحور الجديد لكورونا JN.1، باعتباره أكثر سلالات الفيروس التاجي انتشاراً فى الوقت الحالي، في هذا التقرير نتعرف على أبرز أعراض متغير JN.1 كما حددها مركز السيطرة على الأمراض، بحسب موقع "Times now".

ووفقًا لتقديرات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها يعتبر متغير JN.1 شديد العدوى، والذي ينتمي إلى سلالة أوميكرون، هو السلالة السائدة لفيروس كورونا ويتسبب في 62%من حالات الفيروس التاجى في الولايات المتحدة.

وأكد مركز السيطرة على الأمراض أنه لا يوجد حاليًا أي دليل على أن JN.1 يسبب مرضًا أكثر خطورة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تزيد اللقاحات الحالية الحماية ضد JN.1.

كما تزيد بيانات مركز السيطرة على الأمراض من مستويات أمراض الجهاز التنفسي المصحوبة بالحمى والسعال وأعراض أخرى.

متغير JN.1، المصنف على أنه متغير محل اهتمام من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO) بسبب انتشاره السريع، موجود حاليًا في حوالي 41 دولة. تم اكتشافه لأول مرة في لوكسمبورج في أغسطس الماضى.

ومتغيرJN.1 مشابه لأصله BA.2.86 لكن لديه طفرة إضافية (L455S) في بروتين سبايك، الذي يتمتع بخصائص التهرب المناعي.

قال مركز السيطرة على الأمراض إن النمو المستمر لجين JN.1 يشير إلى أن المتغير إما أكثر قابلية للانتقال أو أفضل فى التهرب من أنظمتنا المناعية مقارنة بالمتغيرات المنتشرة الأخرى.

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، تم اكتشاف JN.1 أيضًا في المسافرين ومياه الصرف الصحي ومعظم المناطق حول العالم.

أعراض متغير JN.1 الجديد لكورونا

ارتفاع درجة حرارة الجسم هو أحد الأعراض الشائعة لكورونا وغالبًا ما تكون الحمى إحدى العلامات المبكرة للعدوى.

يعد السعال المستمر، وخاصة السعال الجديد أو المتفاقم، من الأعراض المتكررة وقد يكون جافًا أو مصحوبًا بالبلغم.

من الأعراض الشائعة أيضاً الشعور بالتعب الشديد أو الشعور بالضعف العام ويمكن أن يستمر حتى بعد تحسن الأعراض الأخرى.

يعد الألم أو التهيج في الحلق من الأعراض الشائعة وقد يصاحبه صعوبة في البلع.

يمكن أن تحدث أعراض شبيهة بالبرد، مثل احتقان الأنف أو سيلان الأنف، ولكنها أقل شيوعًا من الأعراض الأخرى.

يعد ألم الجسم أو عدم الراحة، الذي يوصف غالبًا على أنه آلام في العضلات، من الأعراض المبلغ عنها لكورونا.

يعاني بعض الأفراد المصابين بكورونا من فقدان مفاجئ لحاسة التذوق أو الشم.

يمكن أن يحدث صداع مستمر أو شديد كأحد أعراض الفيروس. وقد يكون مصحوبًا بأعراض أخرى لفيروس كورونا.

اضطرابات النوم والقلق

حدد مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة عرضين جديدين لمتغير فيروس كورونا الجديد، JN.1، حيث يعاني بعض المصابين من صعوبة في النوم والقلق.