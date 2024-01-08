شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعرف إذا كانت الكحة من أعراض كورونا أم أنفلونزا أم السل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشترك أمراض الجهاز التنفسي المختلفة فى أعراض متشابهة، حيث إن السعال من الأعراض المشتركة لفيروس كورونا والأنفلونزا ونزلات البرد والسل، ولكن بعض الخصائص يمكن أن تساعد فى التمييز بينها، ومن المهم أن تتذكر أنه يجب استشارة طبيبك للحصول على التشخيص الدقيق، وقد تتداخل بعض الأعراض، وهناك حاجة إلى اختبارات محددة للتأكد من السبب، فى هذا التقرير نتعرف على كيفية معرفة إذا كانت الكحة من أعراض كورونا أم الأنفلونزا أم السل، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

كيف يبدو سعال كورونا؟

يتميز سعال كورونا بالسعال الجاف والمستمر، على عكس التهابات الجهاز التنفسي الأخرى، وقد يفتقر إلى إنتاج المخاط. ويمكن أن يكون السعال المرتبط بفيروس كورونا مزعجًا وقد يساهم فى الشعور بعدم الراحة فى الحلق والصدر وقد تكون مصحوبة بأعراض أخرى.

ويعاني العديد من الأفراد المصابين بفيروس كورونا من الحمى، والتي قد تتراوح من خفيفة إلى شديدة.

وتعتبر صعوبات التنفس، بما في ذلك ضيق التنفس، شائعة ويمكن أن تتراوح من خفيفة إلى شديدة غالبًا ما يتم الإبلاغ عن الشعور بالتعب الشديد.

ومن الأعراض غير العادية المرتبطة بفيروس كورونا الفقدان المفاجئ لحاسة التذوق أو الشم تظهر أعراض فيروس كورونا عادةً بعد 2-14 يومًا من التعرض للفيروس.

كيف يبدو سعال الأنفلونزا؟

يمكن أن تسبب الأنفلونزا سعالًا جافًا أو منتجًا للبلغم، وقد يكون مفاجئًا وشديدًا، فالسعال المرتبط بالأنفلونزا قد ينطوي على إنتاج المخاط إلى جانب السعال، تظهر أيضًا أعراض مثل الحمى وآلام الجسم أثناء الأنفلونزا.

الحمى هي أحد الأعراض الشائعة للأنفلونزا، وغالبًا ما تكون مصحوبة بقشعريرة.

من الأعراض المميزة آلام شديدة في الجسم وآلام في العضلات.

الصداع شائع مع عدوى الأنفلونزا، وعادة ما تتطور أعراض الأنفلونزا بسرعة، في غضون أيام قليلة من التعرض.

كيف يبدو السعال أثناء نزلات البرد؟

السعال المرتبط بنزلات البرد عادةً ما يكون خفيفًا إلى متوسط الشدة. وقد ينتج عن السعال مخاط شفاف أو أصفر، ويعد احتقان أو سيلان الأنف من أعراض نزلات البرد الشائعة ويمكن رؤيته مع السعال والعطس المتكرر والتهاب الحلق الخفيف والتعب الخفيف.

وعادة ما يكون التعب أقل حدة مقارنة بالأنفلونزا أو كورونا، وتتطور أعراض نزلات البرد تدريجيًا على مدى بضعة أيام.

كيف يبدو السعال أثناء مرض السل.

يتميز مرض السل بالسعال المستمر الذى يستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع، فالسعال مع البلغم المخلوط بالدم أو البلغم الدموى هو سمة مميزة لمرض السل.

ويصاحب هذا السعال المستمر فقدان غير مبرر للوزن، وهو أمر شائع لدى الأشخاص المصابين بالسل، وقد يكون هناك تعب شديد وضعف، كما أن التعرق الليلي الغزير من الأعراض المميزة، وربما تحدث حمى منخفضة الدرجة أو حمى متقطعة، وقد يحدث ألم أو انزعاج فى الصدر، وتتطور أعراض السل تدريجياً على مدى أسابيع أو حتى أشهر.

الوقاية من الأمراض التنفسية

بغض النظر عن سبب السعال، فإن اتباع العادات الصحية والإجراءات الوقائية أمر ضروري:

-نظافة اليدين: غسل اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون أو استخدام معقم اليدين.

-نظافة الجهاز التنفسي: قم بتغطية فمك وأنفك بمنديل أو بمرفقك عند السعال أو العطس.

-التباعد الاجتماعي: حافظ على التباعد الجسدي عن الأفراد المرضى، وتجنب التجمعات الكبيرة.

-التطعيم: احصل على اللقاحات الموصى بها، بما في ذلك لقاحات الأنفلونزا، وكورونا.