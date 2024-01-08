شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء الصحة: رذاذ للأنف يمنع فيروسات البرد وكورونا من إصابتك بالعدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتشر نزلات البرد والأنفلونزا في هذا الوقت من العام، ولكن للحماية من العدوى، أوصى خبراء الصحة باستخدام رذاذ للأنف لمنع دخول الفيروسات من ممرات الأنف، إلى الرئة وبالتالي تمنع العدوى بنزلات البرد والأنفلونزا وحتى فيروس كورونا.

وقال موقع Daily Express، إنه يمكن أن يساعد استخدام رذاذ الأنف في منعك من الإصابة بالبرد أو الأنفلونزا، توصي هيئة الخدمات الصحية البريطانية بغسل يديك بالماء الدافئ والصابون والحفاظ على لياقتك وصحتك باعتبارها من أفضل الطرق لتجنب الإصابة بالمرض، قد يساعد لقاح الأنفلونزا أيضًا في الوقاية من الأنفلونزا.

يوصى خبراء الصحة باستخدام رذاذ الأنف الذي يحتوي على مكون "الرصاصة الفضية"، وهو إيثيل لوريل أرجينات هيدروكلوريد (ELAH)، تم استخدام هذا المكون في علامة تجارية رائدة في غسول الفم واكتسب شعبية عالمية في السنوات الأخيرة بسبب قدرته على تعطيل نشاط الفيروسات والبكتيريا.

يمنع الرذاذ ارتباط الفيروسات المحمولة بالهواء، ويشكل الرذاذ حاجزًا في البلعوم الأنفي يحمي في ثوانٍ ويستمر لساعات، مما يمنع الفيروسات المحمولة جواً من الالتصاق، وقد أكدت التقييمات العلمية أن أكثر من 99 % من الفيروسات التي تم اختبارها تم تعطيلها.

قال الخبراء، إن استخدم رذاذ الأنف الذي يحتوي على تركيبة فريدة، والتي تمنع الفيروسات من الالتصاق بالممرات الأنفية - مما يؤدي بشكل أساسي إلى إيقاف الفيروس قبل أن يصل إلى مستوى خطير.

ووفقا لما ذكره موقع Daily Express، عندما تدخل الفيروسات إلى الممرات الأنفية، يمكنها البدء في التكاثر بسرعة كبيرة، وعندما تتكاثر وتصل إلى مستويات معينة، تكون قادرة على الانتقال إلى مناطق أخرى من الجسم، وخاصة الرئتين، حيث يمكن أن تسبب العغدوى، حيث إن رذاذ الأنف هذا يقطع هذه العملية.

أثبت بخاخ الأنف الوقائي، أنه آمن وفعال للمساعدة في الوقاية من العدوى الناجمة عن فيروس الروتا A (المرض والإسهال)،والفيروس المخلوى التنفسي و نزلات البرد الشائعة، والأنفلونزا، والفيروسات التاجية ، بما في ذلك كورونا.