شكرا لقرائتكم خبر عن احتياطات يجب اتباعها أثناء الاستحمام بالماء الساخن.. أبرزها ضبط درجة الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاستحمام بالماء الساخن من الأشياء الضرورية في فصل الشتاء، حيث يساعدك على الشعور بالدفء وتجديد النشاط، ولكن من الضروري إعطاء الأولوية للسلامة لمنع وقوع الحوادث وضمان بيئة استحمام جيدة، في هذا التقرير نتعرف على قواعد السلامة التي يجب اتباعها أثناء الاستحمام في الماء الساخن، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

قواعد السلامة الواجب اتباعها أثناء الاستحمام بالماء الساخن​ضبط درجة الحرارة ومراقبتها بانتظام​

قبل الدخول إلى الحمام أو حوض الاستحمام، اختبر درجة حرارة الماء بيدك وتأكد من أنها دافئة.

اضبط إعدادات درجة الحرارة على السخان الخاص بك إلى مستوى آمن.

غالبًا ما تحتوي السخانات الحديثة على منظمات حرارة قابلة للتعديل وتأكد من عدم ضبطه على مستوى عالٍ جدًا، خاصة إذا كان لديك أطفال أو أفراد كبار السن يستخدمون الماء الساخن.

​الإشراف على الأطفال وكبار السن​

لا تسمح أبدًا للأطفال الصغار بالاستحمام دون مراقبة، خاصة في الماء الساخن، وتأكد من وجود شخص بالغ في جميع الأوقات لمراقبتهم ومساعدتهم.

استخدم سجادات حمام مضادة للانزلاق لمنع الانزلاق والسقوط وتأكد من أن كل فرد في منزلك على دراية بقواعد سلامة السخان.

تثقيف أفراد الأسرة، وخاصة الأطفال، حول المخاطر المحتملة للمياه الساخنة وأهمية استخدامها بشكل مسئول.

​لا تبالغ في تعريض نفسك​ للماء الساخن

قلل من وقتك في الماء الساخن لمنع الجفاف ومشاكل الجلد. التعرض لفترات طويلة يمكن أن يجرد البشرة من الزيوت الطبيعية ويؤدي إلى الجفاف.

استهدف الاستحمام بشكل أقصر وأكثر تكرارًا بدلاً من الاستحمام بالماء الساخن لفترات طويلة.

يمكن أن يؤدي الماء الساخن إلى الجفاف، لذا تأكدي من شرب كمية كافية من الماء قبل الاستحمام وبعده.

يعد الترطيب أمرًا بالغ الأهمية للصحة العامة، كما أن تجديد السوائل المفقودة أثناء الحمام الساخن أمر ضروري.

تركيب مقابض في الحمام

يوفر تثبيت مقابض، خاصة بالقرب من الدش أو حوض الاستحمام، الدعم والثبات وهذا مهم بشكل خاص للأفراد الذين يعانون من مشاكل في الحركة أو كبار السن.

ضع حصائرًا مقاومة للانزلاق داخل وخارج حوض الاستحمام أو الدش وهذا يقلل من خطر الانزلاق والسقوط، خاصة عند الدخول أو الخروج من الحمام.

تهوية الحمام

إذا كان السخان الخاص بك يعمل بالغاز، فتأكد من أن المنطقة جيدة التهوية لمنع تراكم أول أكسيد الكربون.

قم بجدولة الصيانة الدورية للسخان الخاص بك للتأكد من أنه يعمل بشكل صحيح.

قم بمعالجة أي تسربات أو أعطال على الفور، وفكر في إجراء عمليات فحص احترافية لتحديد المشكلات المحتملة.

أبعد الأجهزة الكهربائية عن مصادر المياه لتجنب الصدمات الكهربائية وتجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة الراديو أو مجففات الشعر في الحمام، خاصة عند ملامستها للماء.

لا تهمل تسربات السخان

إذا لاحظت أي تسرب أو تجمع للمياه حول السخان، قم بمعالجة المشكلة على الفور يمكن أن تؤدي التسريبات إلى مشاكل كهربائية وتؤثر على سلامة السخان.