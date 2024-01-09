وصفات اليانسون للتخلص من الدهون الزائدة بسرعة

بيروت - نادين محمد - تساعد الوصفات العشبية والطبيعية على فقدان الوزن وحرق الدهون. وأثبتت العديد من التجارب فوائد اليانسون للتنحيف، حيث يُعتبر من النباتات ذات الطعم والرائحة المقبولة لدى الكثيرات، وهو شائع الإستخدام في الكثير من الأغراض العلاجية

يساعد اليانسون أيضًا على حرق الدهون وتحويلها إلى طاقة مما يؤدي إلى التخلص من الوزن الزائد. يحتوي اليانسون على خصائص مدرة للبول وبالتالي يتخلص من السموم واحتباس السوائل الزائدة في الجسم مما يجعله مثاليًا لفقدان الوزن.

تعرفي على فوائد اليانسون للتخسيس وأهم وصفاته.

فوائد اليانسون للتنحيف

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يحتوي اليانسون على العديد من المكونات التي تساعد على الاستمرار في الحميات الغذائية أهمها:

الزيوت الطيارة مثل الأنيثول والليمونين، هي المسؤولة عن طعم ورائحة اليانسون، ولها دور قوي في تقليل التقلصات والانتفاخات.

الأحماض الدهنية مثل حمض الأوليك والبالميتيك، وهي مسؤولة عن الحفاظ على خلايا الجسم وأداء الوظائف الحيوية بالجسم.

البروتينات لتحسين التمثيل الغذائي وبناء العضلات.

الكربوهيدرات لمنح الطاقة للجسم.

الألياف لتحسين عملية الهضم ومنع الإمساك.

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اليانسون وحبة البركة لخسارة الوزن

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من اليانسون.

3 ملاعق كبيرة من حبة البركة.

ملعقة كبيرة من الشبت.

ملعقة كبيرة من السنا.

2 كوب ماء مغلي.

طريقة التحضير والإستخدام:

ضعي جميع المكونات مع الماء المغلي، واتركيهم لمدة ليلة كاملة من المساء للصباح.

صفي المزيج ثم ضعيه فى وعاء زجاجي محكم الغلق، واتركيه في الثلاجة.

أضيفي كوب ماء مغلي على 3 ملاعق صغيرة من المزيج، وقلبيهم جيدًا واشربي منه 3 مرات يوميًا قبل الطعام.

اليانسون والكمون لحرق الدهون

الصورة عن موقع Freepik

تساعد هذه الوصفة على حرق الدهون وبأسبوع واحد. إليك طريقة تحضيرها ومكوناتها.

المكونات :

1 ملعقة من بذور الكمون الحب

1 ملعقة من اليانسون الحب

1 حبة ليمون

2 كوب من الماء النقي



طريقة التحضير :

اطحني الكمّون واليانسون معاً.

قطعي الليمون إلى شرائح متوسّطة الحجم.

ضعي الماء على النار حتى يغلي.

أضيفي الحبوب المطحونة، والليمون إلى الماء المغلي.

اتركي هذا الخليط لمدّة ربع ساعة، حتى ينقع جيداً.

صفّي الخليط وقومي بشربه ثلاث مرات في الأسبوع، ولمدّة ستة أسابيع.

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