شكرا لقرائتكم خبر عن جفاف الجلد قد يكون من علامات نقص فيتامين "أ".. أطعمة مفيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيتامين أ هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون وهو ضروري للحفاظ على رؤية جيدة وبشرة صحية ونظام مناعة قوي، وهو موجود في شكلين: فيتامين أ (الريتينول) وبروفيتامين أ الكاروتينات (بيتا كاروتين)، يتم الحصول على فيتامين أ المشكل من مصادر حيوانية مثل الكبد والأسماك ومنتجات الألبان والبيض، بينما يوجد بروفيتامين أ الكاروتينات في الأطعمة النباتية مثل الجزر والبطاطا الحلوة والسبانخ والمشمش، فى السطور التالية نوضح أهمية هذا الفيتامين للجسم وبعض العلامات الشائعة لنقصه، وفقا لما نشره موقع"doctor.ndtv".

يحدث نقص فيتامين أ عندما لا يحصل الجسم على ما يكفي من العناصر الغذائية الأساسية، تشمل الأسباب الشائعة اتباع نظام غذائي يفتقر إلى الأطعمة الغنية بفيتامين أ، وسوء امتصاص فيتامين أ بسبب اضطرابات الجهاز الهضمي، وبعض الحالات الطبية.

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين أ إلى مجموعة من المشكلات الصحية والإعاقات، خاصة فيما يتعلق بالرؤية.

بعض العلامات الشائعة لنقص فيتامين أ هي:

- صعوبة التكيف مع الضوء الخافت أو الشعور بضعف الرؤية في ظروف الإضاءة المنخفضة.

- الجلد الجاف أو الخشن أو المتقشر، يفقد الجلد الرطوبة، ويصبح جافًا ومتقشرًا.

- بقع بيضاء أو رمادية على ملتحمة العين (غشاء يغطي بياض العين).

- تقرح الطبقة الخارجية للعين (القرنية)، مما يؤدي إلى احمرار العين والألم ومشاكل في الرؤية.

- نقص فيتامين (أ) يضعف جهاز المناعة، مما يجعل الأفراد أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والأمراض.

نصائح للمساعدة في علاج نقص فيتامين أ:

قم بتضمين الأطعمة مثل الكبد والأسماك ومنتجات الألبان والبيض والخضراوات البرتقالية والصفراء مثل الجزر والبطاطا الحلوة واليقطين في نظامك الغذائي.

أدخلي الخضار الورقية مثل السبانخ واللفت والكرنب إلى وجباتك لأنها مصادر جيدة للبيتا كاروتين، الذي يتحول إلى فيتامين أ في الجسم، قم بإضافة الفواكه مثل المانجو والمشمش والبرتقال، فهي غنية بالبيتا كاروتين ويمكن أن تساعد في زيادة مستويات فيتامين أ.

ابحث عن الحبوب المدعمة والحليب والمنتجات الغذائية الأخرى الغنية بفيتامين أ للمساعدة في تلبية احتياجاتك اليومية.

إذا كنت غير قادر على تلبية احتياجاتك من فيتامين أ من خلال نظامك الغذائي وحده، فكر في تناول مكملات فيتامين أ.

يمكن أن يتم تدمير فيتامين أ بالحرارة، لذلك يجب التأكد من طرق الطهي الصحيحة للاحتفاظ بمحتواه في الأطعمة، يمكن أن يساعد طهي الخضار بالبخار أو القلي السريع في الحفاظ على العناصر الغذائية.