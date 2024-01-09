شكرا لقرائتكم خبر عن مش كلها ممنوعة.. 5 أنواع من الكربوهيدرات يمكن لمريض السكر تناولها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد كثير من الأشخاص أن تناول الكربوهيدرات بصفة عامة من الأشياء الممنوعة لمرضى السكر، لكن على عكس المفاهيم الخاطئة الشائعة، ليست كل الكربوهيدرات ممنوعة على الأفراد الذين يعانون من مرض السكري، فى هذا التقرير نتعرف على 5 كربوهيدرات تقدم فوائد في إدارة نسبة السكر في الدم، بحسب موقع geo news. كربوهيدرات تناولها لو مريض سكر 1. البطاطس: على الرغم من تصنيفها على أنها كربوهيدرات "بيضاء"، إلا أن البطاطس، خاصة عند تناولها مع القشرة، توفر كمية كبيرة من الألياف والبروتين. ويوصى باختيار البطاطس المخبوزة فى الفرن بدلا من المقلية، للأفراد المصابين بالسكري. 2. المكرونة: 2. المكرونة:

في حين أن المكرونة تندرج تحت الكربوهيدرات المكررة، تشير الدراسات إلى أن النشا الذي تحتوي عليه يتم هضمه بشكل أبطأ، مما يؤدي إلى استجابة أكثر تحكمًا لسكر الدم.

يتم التركيز على التحكم في الكميات، ويوصى بالاستمتاع بالمكرونة مع الخضار والبروتين الخالي من الدهون والدهون الصحية لمرضى السكري.





3. الفواكه المجففة: بعض الفواكه المجففة، مثل البرقوق، يمكن أن تكون إضافة مغذية لنظام غذائي صديق لمرض السكري.

يحتوي البرقوق على الألياف وله مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض، مما قد يدعم مستويات السكر في الدم الصحية. وينبغي مراقبة كميات الطعام، ويفضل الفواكه المجففة بدون سكريات مضافة.

4. الجزر: على الرغم من حلاوته الطبيعية، إلا أنه لا يحتوي على نسبة عالية من السكر. مع ما يقرب من 2 جرام من الألياف الغذائية والحد الأدنى من السكر الطبيعي لكل جزرة متوسطة، فإنها تساهم في التحكم في نسبة السكر في الدم. بالإضافة إلى ذلك، الجزر غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات، وخاصة فيتامين أ.

5. الحبوب: يمكن أن يكون اختيار الحبوب الكاملة والغنية بالألياف دون سكريات مضافة جزءًا من نظام غذائي صديق لمرض السكري. تقدم الحبوب المصنوعة من الشوفان، على وجه الخصوص، فوائد صحية، حيث يحتوي الشوفان على بيتا جلوكان، وهي ألياف معروفة بخفض مستويات السكر في الدم والأنسولين. يوصى بتعزيز المظهر الغذائي بإضافة بذور الكتان أو بذور الشيا أو المكسرات.