شكرا لقرائتكم خبر عن للرجال قبل الأربعين.. كيف تحمى نفسك من الإصابة بالبروستاتا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البروستاتا، تلك الغدة التي يمكن أن تتضخم في أكثر من 60 بالمائة من الرجال، يجب أن تعى جيدا كيف يمكنك الوقاية منها، فأغلب الرجال بعد عمر الأربعين عرضة للإصابة بالتهابات أو تضخمات البروستاتا، والقليل منهم يمكن أن يصبح عرضة للإصابة بأورامها أيضا.

ذكر تقرير نشر في موقع كيورا المعنى بالصحة العامة، أن صحة الرجل تعتمد بشكل كبير على نمط حياته الرياضى والغذائى، وعلى كل شاب قبل الأربعين أن يعمل على وقاية نفسه من الإصابة بمشكلات البروستاتا المختلفة، فالكثير من العوامل تؤثر على صحة البروستاتا وسلامتها،

وأهم النصائح التي يمكن أن يتبعها هي :

ـ التزم باتباع نظام غذائي صحى يعتمد على الخضراوات والفاكهة التي تحتوى على العناصر والفيتامينات الهامة لصحة الجسم.

ـ الاهتمام بالنظام الرياضى اليومى، فالتمرينات الخفيفة اليومية، غير الثقيلة، تساعد على الوقاية من أورام البروستاتا وتضخماتها والتهاباتها المتكررة.

ـ احرص على الفحص الدورى الدائم على البروستاتا.

ـ امتنع تماما عن التدخين، فهو السبيل الأول لضيق الشرايين وسبب تضخم البروستاتا ويرفع فرص الإصابة بأورام البروستاتا بشكل كبير.

ـ عالج التهاب غدة البروستاتا أولا بأول، واذا كانت تتكرر الإصابة بها كثيرا، فعليك الاهتمام بضرورة علاجها لدى مختص، وأية التهابات في الخصية أو الجهاز التناسلى يجب التخلص منها أولا بأول.

ـ اياك والوزن الزائد، فالزيادة في الوزن أحد أهم أسباب الإصابة بالبروستاتا ومشكلاتها والكرش ، والدهون في المنطقة التناسلية تسبب ضيق شرايين هذه المنطقة مما يعزز من اضطراب وظائف البروستاتا.