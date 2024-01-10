شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما تعمل الفحص البدنى السنوي.. اعرف اختبارات الدم المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الفحوصات الطبية السنوية حجر الزاوية في الرعاية الصحية الوقائية، أثناء الفحص البدني ، قد يطلب طبيبك إجراء اختبارات دم روتينية لفهم صحتك الأيضية، وصحة القلب والأوعية الدموية ، ووظائف الكبد والكلى، تعطي هذه الاختبارات للأطباء لمحة سريعة عن صحتك العامة، مما يسمح بالكشف المبكر عن المشكلات المحتملة وتقييم خطر الإصابة بالأمراض، وإليك بعض اختبارات الدم الشائعة التي قد يطلبها طبيبك أثناء الفحص البدني السنوي، وفقا لما نشره موقع" ahchealthenews".

صورة الكاملة للدم (CBC )

يعد تعداد الدم الكامل أحد اختبارات الدم الأكثر شيوعًا، فهو يقيس العديد من مكونات الدم، بما في ذلك خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية.

خلايا الدم الحمراء:

تقوم خلايا الدم الحمراء بنقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، من خلال قياس عدد خلايا الدم الحمراء وحجمها وتركيز الهيموجلوبين فيها، يمكن لطبيبك اكتشاف حالات مثل فقر الدم أو الجفاف أو اضطرابات الدم الأخرى.

خلايا الدم البيضاء:

(WBCs)خلايا الدم البيضاء هي واحدة من المدافعين عن الجسم ضد الالتهابات، يمكن أن تشير المستويات المرتفعة أو المنخفضة من عدد خلايا الدم البيضاء إلى وجود عدوى أو اضطراب في نخاع العظم أو مناعة ذاتية.

الصفائح الدموية:

الصفائح الدموية ضرورية لتخثر الدم، يمكن أن يشير تعداد الصفائح الدموية غير الطبيعي إلى حالات مختلفة، بما في ذلك اضطرابات التخثر أو أمراض النخاع العظمي .

لوحة التمثيل الغذائي الأساسية (BMP)

توفر لوحة التمثيل الغذائي معلومات أساسية عن وظائف القلب والكلى والعضلات، وعادة ما يتضمن اختبارات لـ:

الجلوكوز (A1C) : مقياس لمستوى السكر لديك ، يستخدم لتحديد مرض السكري أو مقدمات السكري.

الكالسيوم : يحافظ على صحة عظامك ويضمن عمل الجهاز العصبي والعضلات والقلب بشكل صحيح.

الشوارد الكهربائية : غالبًا ما تتضمن هذه الاختبارات الصوديوم والبوتاسيوم والبيكربونات والكلوريد، وتقوم هذه الاختبارات بتقييم وظائف القلب والأعصاب والعضلات.

لوحة الدهون

تقيس لوحة الدهون مستويات الكوليسترول في الدم، بما في ذلك LDL (البروتين الدهني منخفض الكثافة)، وHDL (البروتين الدهني عالي الكثافة) والكوليسترول الإجمالي، يمكن أن يشير ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

الكوليسترول الكلي: مقياس لجميع نسبة الكوليسترول في الدم

البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL): غالبًا ما يُطلق عليه اسم "الكولسترول الجيد"، يمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة من HDL إلى تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL): المعروف باسم "الكولسترول السيئ"، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات LDL إلى تراكم الترسبات في الشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الدهون الثلاثية: هي نوع من الدهون الموجودة في الدم. يمكن أن تزيد المستويات المرتفعة من خطر الإصابة بأمراض القلب، خاصة إذا كان كل من HDL منخفضًا و LDL مرتفعًا.

اختبارات وظائف الغدة الدرقية

تقيس هذه الاختبارات مدى كفاءة عمل الغدة الدرقية. غالبًا ما تشمل:

هرمون الغدة الدرقية (TSH): يتم إنتاج هذا الهرمون عن طريق الغدة النخامية ويخبر الغدة الدرقية بإنتاج الهرمونات، يمكن أن تشير مستويات TSH المرتفعة إلى قصور الغدة الدرقية (قصور الغدة الدرقية)، في حين أن المستويات المنخفضة يمكن أن تشير إلى فرط نشاط الغدة الدرقية (فرط نشاط الغدة الدرقية).

T4 (ثيروكسين): هذا هو الهرمون الذي تفرزه الغدة الدرقية، تساعد اختبارات T4 في تشخيص فرط نشاط الغدة الدرقية أو شدته.

T3 (ثلاثي يودوثيرونين): هذا هرمون آخر تنتجه الغدة الدرقية، يعتقد بعض الأطباء أن اختبار T3 مفيد لفهم وظيفة الغدة الدرقية بشكل أكثر شمولاً، خاصة عندما لا تقدم مستويات T4 صورة واضحة.

اختبارات وظائف الكبد

تقيس هذه الاختبارات الإنزيمات والبروتينات المختلفة المرتبطة بصحة الكبد، يمكن أن تشير التشوهات إلى أمراض الكبد أو تلفه:

ناقلة أمين الألانين (ALT): ترتفع مستويات ناقلة أمين الألانين مع تلف الكبد.

ناقلة أمين الأسبارتات (AST): يمكن أن تشير مستويات AST إلى تلف الكبد عند ارتفاعها.

الألبومين: هذا هو البروتين الأساسي الذي يصنعه الكبد. قد تشير المستويات المنخفضة إلى مرض الكبد أو الحالات الطبية الأخرى، مثل سوء التغذية أو أمراض الكبد أو الكلى أو أمراض المناعة الذاتية.

اختبارات وظائف الكلى

تلعب الكلى دورًا حاسمًا في تصفية الدم، وإزالة الفضلات عن طريق البول، تشمل اختبارات التأكد من صحة الكلى ما يلي:

نيتروجين اليوريا في الدم (BUN): يقيس كمية النيتروجين في الدم الذي يأتي من اليوريا المنتج النفايات، المستويات المرتفعة قد تشير إلى خلل في الكلى.

الكرياتينين: يتم تصفية هذا المنتج من النفايات الناتجة عن استقلاب العضلات من الدم عن طريق الكلى. يمكن أن تكون المستويات المرتفعة علامة على خلل في الكلى.