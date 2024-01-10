شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن "الألم الروتيني"؟ طرق منزلية بسيطة تساعد فى العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الألم الروتيني هو غالبا الألم اليومي أو الألم الشائع الذي تشعر به خلال يومك، عادةً ما يكون عبارة عن ألم يتراوح من خفيف إلى متوسط ، و​قد يعاني منه الشخص في حياته اليومية، غالبًا ما يرتبط هذا النوع من الألم بعوامل مثل توتر العضلات أو الإصابات الطفيفة أو الإجهاد، في حين أنه يجب تقييم الألم المستمر أو الشديد من قبل الطبيب.

وفقا لموقع " onlymyhealth"، نقدم بعض العلاجات المنزلية التي قد تساعد في إدارة الألم الروتيني:

العلاج بالحرارة أو البرودة

في بداية الإحساس بالألم ، يُنصح في المقام الأول بوضع كمادة ساخنة أو باردة على المنطقة المصابة، يمكن أن تساعد الحرارة على استرخاء العضلات وزيادة تدفق الدم، بينما يمكن للعلاج البارد أن يقلل الالتهاب ويخدر المنطقة.

التدليك

يمكن أن يساعد التدليك اللطيف للمنطقة المصابة على استرخاء العضلات وتعزيز الدورة الدموية، كما تساعد زيوت التدليك أيضا على تخفيف الألم.

ومن المهم أيضًا التأكد من حصولك على قسط كافٍ من الراحة والنوم، فيمكن أن تساهم قلة النوم في زيادة الحساسية للألم.

الترطيب وشرب كميات كافية من المياه

حافظ على رطوبة جسمك عن طريق شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم، حيث يعد الترطيب المناسب ضروريًا للصحة العامة ويمكن أن يساعد في تقليل تصلب العضلات.

مارس تقنيات التنفس العميق

مارس تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق أو التأمل أو اليقظة الذهنية، فيمكن أن تساعد هذه الأساليب في إدارة التوتر وتقليل شعورك بالألم.

العلاج بالأعشاب

قد تحتوي بعض العلاجات العشبية، مثل الكركم أو الزنجبيل، على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساهم في تخفيف الألم.

الحفاظ على وضعك بشكل جيد

الوقوف والجلوس الصحيح يمكن أن يساعد في منع وتخفيف آلام العضلات والعظام، لذا انتبه إلى وضعيتك أثناء الجلوس أو الوقوف أو رفع الأشياء.

الوخز أو العلاج بالأبر

قد تساعد علاجات الطب التقليدي مثل الوخز بالإبر أو العلاج بالضغط، على تخفيف الألم .

ولكن من المهم ملاحظة أن هذه العلاجات المنزلية مناسبة بشكل عام لإدارة الألم الروتيني الخفيف إلى المتوسط، وإذا تفاقم الألم، أو كان مصحوبًا بأعراض أخرى، يمكنك استشارة الطبيب لإجراء تقييم شامل وتوصيات العلاج المناسبة.