شكرا لقرائتكم خبر عن علامات بتقول لك ابنك عنده استعداد للسمنة.. اعرف أسبابها وطرق العلاج والوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السمنة من الحالات "المرضية" التي تصيب الكثير من الشباب والأطفال، وفقا لمنظمة الصحة العالمية الأطفال معرضون للخطر بشكل خاص، ويحتاجون إلى التوجيه والمشورة المناسبة، لتحقيق ذلك، يحتاج الآباء لتثقيف أنفسهم حول مشكلة السمنة لدى الأطفال.

كيف تعرف إذا كان طفلك يعاني من السمنة أو زيادة الوزن؟

وفقا لموقع " onlymyhealth"، فإن تحديد السمنة لدى الأطفال أمر بالغ الأهمية للتدخل في الوقت المناسب والوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة بها، وإليك ما يجب على الآباء الانتباه إليه في أطفالهم:

ـ مؤشر كتلة الجسم (BMI): يمكن استخدام مخططات مؤشر كتلة الجسم للأطفال كمرجع لتقييم ما إذا كان الطفل يقع في نطاق الوزن الصحي، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض ، تشير زيادة الوزن إلى مؤشر كتلة الجسم يتراوح بين 85 إلى أقل من 95 % ، في حين يتم تعريف السمنة على أنها مؤشر كتلة الجسم عند أو أعلى من 95 % للأطفال والمراهقين من نفس العمر والجنس.

ـ مشاكل في التنفس: يمكن أن تؤدي السمنة عند الأطفال إلى صعوبة التنفس، مثل مرض الربو.

شكل الجسم: أي تغيير ملحوظ في شكل جسم الطفل يمكن أن يكون علامة على السمنة، مضيفاً أن الدهون الزائدة تتراكم في الغالب حول البطن.

آلام المفاصل: ظهور نقطة مفصلية في مثل هذه السن المبكرة أمر غير متوقع؛ ومع ذلك، فإن الوزن الزائد أو السمنة يمكن أن يشكل ضغطًا على المفاصل.

أسباب السمنة عند الأطفال

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تساهم في زيادة الوزن والسمنة لدى الأطفال، الخيارات الغذائية السيئة والإفراط في تناول الوجبات السريعة، وهي أطعمة ذات سعرات حرارية عالية ومنخفضة العناصر الغذائية، يمكن أن تساهم في ذلك".

نمط الحياة الخامل، مع ساعات طويلة من وقت الشاشة وقلة النشاط البدني، يمكن أن يكون أيضًا سببًا للسمنة لدى الأطفال، تشير الأبحاث أيضًا إلى أن الخلفية الجينية مهمة أيضًا في تحديد مخاطر السمنة.

طرق تقليل خطر السمنة عند الأطفال

إذا تركت السمنة لدى الأطفال دون إدارة أو معالجة، فإنها يمكن أن تسبب العديد من المضاعفات طويلة المدى، وتشمل هذه المضاعفات زيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة، مثل مرض السكري من النوع 2، والربو، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكولسترول، وأمراض القلب، والكبد الدهني، وبعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون والثدي.

لذلك، من المهم على الوالدين اتخاذ الخطوات اللازمة، بما في ذلك:

الحفاظ على جدول نوم جيد للأطفال

اتباع خطة نظام غذائي صحي كعائلة

بما في ذلك مجموعة متنوعة من الخضراوات والفواكه، والحبوب الكاملة، والأطعمة قليلة الدهون

مساعدة الأطفال على مراقبة حجم حصتهم

زيادة النشاط البدني: في المتوسط، يحتاج الأطفال إلى 60 دقيقة على الأقل من النشاط البدني المتوسط ​​إلى العالي الشدة (التمارين الرياضية، والرقص، وقفز الحبل)، والذهاب في نزهات عائلية أو أو ركوب الدراجات أو ممارسة الألعاب في الهواء الطلق معًا.