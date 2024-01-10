شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب أهمية العلاج الطبيعي في التعافي من جراحة العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت قد خضعت مؤخرا لإجراء جراحة في العظام، فيجب أن تعلم أهمية ودور العلاج الطبيعى في تسريع عملية التعافى من الجراحة.

فالعلاج الطبيعي أمر بالغ الأهمية لاستعادة القوة والمرونة والوظيفة، الخاصة بالعظام، ووفقا لموقع " healthsite"، فإنه لا غنى للعلاج الطبيعي في التعافي بعد جراحة العظام، ونعرض فيما يلى أهم فوائد.

يبدأ العلاج الطبيعي قبل الجراحة للمساعدة في تقوية العضلات من أجل الحركة بعد الجراحة، وبعد الجراحة بفترة قصيرة، تم تصميمه لمساعدة المرضى على استعادة الحركة والقوة والوظائف في المنطقة المصابة. إدارة الألمغالبًا ما تنطوي جراحة العظام على آلام ما بعد الجراحة، يستخدم طبيب العلاج الطبيعى التقنيات والتمارين التي تساعد في إدارة الألم مع تجنب الإجهاد الزائد، كما تساعد الأجهزة المساعدة مثل العكازات على تخفيف الألم أثناء الحركة. تقوية العضلات واستعادة نطاق الحركةيعد فقدان نطاق الحركة مشكلة شائعة بعد جراحة العظام، يستخدم الطبيب المعالج تقنيات مختلفة، بما في ذلك تمارين التمدد والعلاج اليدوي وتعبئة المفاصل، لمساعدتك على استعادة نطاق حركتك بالكامل تدريجيًا. التوازن والاستقرار قد يعاني بعض المرضى من فقدان مؤقت للتوازن بعد جراحة العظام، من خلال تعلم التمارين الأساسية لتحقيق الاستقرار والحفاظ على التوازن مع طبيب العلاج الطبيعى، يمكن منع السقوط والحوادث.

العلاج الطبيعي هو عنصر لا غنى عنه في التعافي من جراحة العظام، فالأمر لا يتعلق فقط بالتمارين؛ إنما يتعلق الأمر باستعادة حياتك، من خلال العمل بشكل وثيق مع المعالج الطبيعي الخاص بك، وتحديد الأهداف، والالتزام بإعادة التأهيل، يمكن للمرء أن يقف على قدميه بشكل أسرع وأكثر قوة.