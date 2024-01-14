شكرا لقرائتكم خبر عن الشخير واضطرابات الغدة الدرقية من أسباب تشقق الشفايف.. اعرفى طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال فصل الشتاء، يعد تشقق الشفاه حالة شائعة لدى الكثيرين، لكن الطقس البارد ليس هو الجاني الوحيد، فهناك عدة أسباب قد تؤدي إلى تشقق شفتيك يجب معرفتها وطرق الوقاية، وفقا لما نشره موقع " ahchealthe".

قال الدكتور دارين ديوريو ، طبيب الأمراض الجلدية، إن الشفايف لا تحتوي على غدد زيتية للحفاظ على ترطيبها، على عكس البشرة، موضحا أن الجلد الموجود على الشفايف هو الأرق والأكثر حساسية مقارنة ببقية جلد الجسم، فهي الأكثر تعرضًا للخطر فيمكن أن تصبح جافة ومتشققة ومتقرحة.

أسباب تشقق الشفايف:الشخير أو التنفس من الفم المفتوح

يمكن أن يؤدي التدفق المستمر للتنفس عبر شفتيك إلى تجفيفها بسرعة.

العادات العصبية

قد يكون مضغ شفتيك بشكل متكرر عندما تكون متوترًا أو تواجه مواقف صعبة، فهى عادة شائعة وقد لا تدرك حتى أنك تفعل ذلك، يمكن للعاب أن يجفف ويهيج شفتيك والمنطقة المحيطة بفمك.

رد فعل تجاه بعض الأطعمة أو المنتجات

بعض الأطعمة المالحة أو الحارة أو الحمضية مثل عصير البرتقال أو الطماطم يمكن أن تهيج شفتيك، بعض المكونات الموجودة في منتجات مثل أحمر الشفاه أو حتى معجون الأسنان قد تتسبب أيضًا في تشقق شفتيك.

الحالات الطبية أو رد الفعل على الدواء

الحساسية أو اضطرابات الغدة الدرقية يمكن أن تسبب تشقق الشفاه، بعض الأدوية يمكن أن تسبب الجفاف أيضًا.

الطقس

يمكن للهواء الشتوي الجاف أن يسرق الرطوبة ويتسبب في جفاف الشفاه، وكذلك الشمس والرياح والظروف الجافة والحارة في أي وقت خلال العام يمكن أن تفعل ذلك أيضًا.

الهواء داخل المنزل

خاصة في فصل الشتاء عندما يتم تشغيل أجهزة التدفئة، يمكن أن يكون الهواء في منزلك جافًا للغاية، مما يؤدي إلى جفاف الشفاه والجلد، إن عدم شرب كمية كافية من الماء أو السوائل الأخرى خلال النهار يمكن أن يؤدي إلى استنزاف بشرتك، بما في ذلك شفتيك من الرطوبة.

بعض الخطوات السهلة لمنع تشقق الشفاه:

-ضعي الفازلين أو مرطب الشفاه مع الجلسرين أو المعدن أو زيت بذور الخروع طوال اليوم وقبل الذهاب إلى السرير.

-تجنبي المسكنات أو المراهم التي تحتوي على عطور أو المنثول أو الكافور أو الشمع، لأنها قد تهيج الشفاه المتشققة.

-قبل الخروج وكل ساعتين، ضعي عامل حماية من الشمس SPF 30 ، تحتوي بعض مرطبات الشفاه على واقي من الشمس ويجب استخدامها طوال العام.

-شرب المزيد من الماء .

-ابحث عن طرق صحية لإدارة التوتر ، مثل تخصيص الوقت لنفسك وممارسة الرياضة بانتظام والحصول على قسط كافٍ من النوم.

-تجنب الأطعمة والمنتجات التي وجدت أنها تسبب تهيجًا.

-زيارة الطبيب لمعرفة أسباب انقطاع التنفس أثناء النوم .