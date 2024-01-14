شكرا لقرائتكم خبر عن توابل مفيدة فى مطبخك.. 2 جرام من القرفة يوميًا يخفضان نسبة السكر بالدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع Daily Express، عن أن القرفة قد تكون من التوابل الموجودة في مطبخك والتي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسكري، وقد أظهرت الدراسات أيضًا أن هذا العنصر الأساسي في المطبخ يمكن أن يقلل من ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.



توابل موجودة فى مطبخك مفيدة لصحتك

مرض السكري هو حالة خطيرة تستمر مدى الحياة وتؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم لديك بشكل كبير، لقد أصبح أكثر انتشارًا في المملكة المتحدة حيث يعيش أكثر من 4 ملايين شخص حاليًا مع هذه الحالة، ويُعتقد أن 2.4 مليون شخص آخرين معرضون "لخطر كبير" للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، ويرجع ذلك أساسًا إلى عادات نمط الحياة السيئة، لذلك، من المهم اتخاذ أي خطوات لتقليل فرص إصابتك بمرض السكري. وقال الموقع، يعد تناول نظام غذائي صحي ومتوازن وممارسة الرياضة بانتظام من بين الطرق للقيام بذلك، ومع ذلك، فقد أظهرت الأبحاث طريقة بسيطة لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري باستخدام نوع من التوابل الشائعة الموجودة في معظم مطبخك...

وجدت دراسات مختلفة أن القرفة، وهي من التوابل الأكثر استخدامًا خلال موسم الأعياد، لها فوائد صحية عديدة، وتشمل خفض مستويات السكر في الدم والتحكم فيها، وهو أمر حيوي للوقاية من مرض السكري.

وأضاف الموقع، إن القرفة غنية بمضادات الأكسدة والمركبات المفيدة الأخرى، والتي تم ربطها بخصائصها الصحية، ويمكن إضافته بسهولة إلى أطباق مثل اى اطعمة تتناولها في الصباح أو على الحلويات للحصول على نكهة إضافية.

وسلطت إحدى الدراسات، التي نشرت في مجلة أرشيف الكيمياء والفيزياء الحيوية، الضوء على آثار القرفة على نسبة السكر في الدم.

وجدت دراسة أجريت عام 2007 أن إضافة 6 جرامات من القرفة إلى حصة من بودنج الأرز يبطئ تفريغ المعدة ويقلل من الارتفاعات اللاحقة في مستويات السكر في الدم، كما وجدت الدراسات أن القرفة يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم والكوليسترول.

وخلصت إلى أن "هذه النتائج تشير إلى أن القرفة تظهر القدرة على زيادة كمية البروتينات المشاركة في إشارات الأنسولين، ونقل الجلوكوز، والاستجابة المضادة للالتهابات، و المضادة لتكوين الأوعية الدموية.

وجدت مراجعة لـ 10 تجارب، نُشرت في دورية Annals of Family Medicine ، أن تناول القرفة يوميًا يخفض مستويات السكر في الدم بشكل ملحوظ خلال حوالي 4 إلى 18 أسبوعًا.

وقال مؤلفو الدراسة: "أصبحت القرفة منتجًا طبيعيًا مثيرًا للاهتمام لأنه من المفترض أنها توفر فوائد صحية، مثل القدرة على خفض نسبة الدهون في الدم ومستوى الجلوكوز في الدم، لقد تم اقتراح أن الطريقة التي تعبر بها القرفة عن تأثيرها على نسبة الجلوكوز في الدم يمكن أن تعزى إلى مكونها النشط سينامالدهيد.

وجدت هذه المراجعة أيضًا أن تناول القرفة يقلل من مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة، المعروف باسم الكوليسترول "الضار"، يعد ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم عامل خطر خطير لحالات خطيرة مثل أمراض القلب ، حيث ثبت أيضا ان القرفة مفيدة أيضًا للأشخاص الذين يعانون بالفعل من مرض السكري، وخلصت نتائج تجربة أجريت عام 2010 ونشرت في مجلة Diabetes Medicine إلى أن جرامين من القرفة يوميًا يخفضان نسبة السكر في الدم لدى"مرضى السكري من النوع الثاني الذين لا يمكن السيطرة عليه بشكل جيد"، كما أنه يخفض ضغط الدم.

وأضافت الدراسة: إنه يمكن اعتبار مكملات القرفة خيارًا إضافيًا للمكملات الغذائية لتنظيم مستويات السكر في الدم وضغط الدم إلى جانب الأدوية التقليدية لعلاج داء السكري من النوع الثاني،

توصي هيئة الخدمات الصحية البريطانية، الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالسكري بتناول نظام غذائي صحي متوازن، وممارسة الرياضة بشكل أكبر، وفقدان الوزن إذا كانوا يعانون من زيادة الوزن.