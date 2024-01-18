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عدن - ياسمين التهامي - هذا النوع من الخضروات كنز صحي يمنحك 4 فيتامينات ويجعل ذاكرتك حديدية؟

الفجل هو نبات جذري من الفصيلة الصليبية، ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة للصحة، بما في ذلك فيتامين C وفيتامين K وفيتامين B6 ومضادات الأكسدة.هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن الفجل قد يساعد في تحسين الذاكرة. على سبيل المثال، وجدت دراسة صغيرة أجريت عام 2018 أن الأشخاص الذين تناولوا مستخلص الفجل لمدة 12 أسبوعًا أظهروا تحسنًا في الذاكرة العاملة والذاكرة طويلة المدى مقارنةً بالمجموعة التي لم تتناول مستخلص الفجل.

يعتقد الباحثون أن فوائد الفجل للذاكرة قد تكون بسبب محتواه العالي من مضادات الأكسدة. يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة في حماية الخلايا من التلف، بما في ذلك الخلايا العصبية في الدماغ.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الفجل على مركبات أخرى قد تكون لها فوائد للذاكرة، مثل:

الفينولات: وهي مركبات نباتية قد تساعد في حماية الخلايا العصبية من التلف.

الألياف: يمكن أن تساعد الألياف في تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، مما قد يحسن وظائف الدماغ، بما في ذلك الذاكرة.

ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد هذه الفوائد.

فيما يلي بعض النصائح لتناول الفجل لتحسين الذاكرة:

تناول الفجل الطازج أو المخلل.

امزج الفجل في العصائر أو السلطات.

أضف الفجل إلى أطباقك المفضلة.

يمكنك تناول الفجل باعتدال كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن.