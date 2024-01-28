لو ابنك بيلعب رياضة.. اختبارات صحية مهمة لو داخل بطولة

وقدم استشاري السمنة والنحافة، أبرز الفحوصات الطبية المهمة للطفل الذي يتمرن، ومنها: - اختبار صورة الدم الكاملةهذا الفحص مهم للإطمئنان علي صورة الدم، فيكشف إذا كان يعاني من الأنيميا أو وجود مشكلة صحية كامنة في الجسم، ولذا لا تتردد في القيام به. - اختبار القلبرسم القلب والإيكو يعد من الأمور المهمة للإطمئنان علي صحة قلب ابنك، فهذا الفحص يحدد إذا كان طفلك يعاني من مشاكل صحية، أو وجود إنسداد في أحد شرايين القلب، أو الصمام أو وجود عيوب خلقية. - فحص مرض السكرإجراء اختبار السكر العشوائي والصائم والفاطر يعد من أهم الاختبارات والفحصوات للتعرف علي حقيقة إصابة الطفل بمرض السكر، وفي هذه الحالة يتطلب خضوعه لبعض التعليمات أثناء التمرين الرياضي. - اختبار وظائف الكلي

الكلي من أعضاء الجسم المهمة، حيث أنها تحافظ علي توازن الماء والأملاح في الجسم، تلعب دوراً هاماً في إنتاج كريات الدم الحمراء، ولذا الإطمئنان علي صحتها من الأمور الجيدة في حالة خضوع الطفل للتمرن الرياضي.

- قياس نسبة فيتامين د والكالسيوم من الإختبارات المهمة لصحة العظام والعضلات، لأن نقص نسبتهم يعرضك للعديد من المضاعفات الصحية التي يجب التخلي عنها.