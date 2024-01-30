شكرا لقرائتكم خبر عن خدلك بريك.. اعرف فوائد الاستراحة من التمرينات الرياضية لصحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حب الرياضة وممارسة التمارين الرياضية أمر في غاية الأهمية لرشاقة الجسم وصحته والتمتع بلياقة دائمة، وهو أمر حتمى للحصول على نمط حياة رياضي وصحي، ولكن يؤكد تقرير نشر في موقع كيورا المعني بالصحة العامة، أنه على من يمارس التمارين الرياضية المنتظمة خاصة القاسية، منها أن يأخذ على الدوام بين الحين والآخر فترة راحة من الصالات الرياضية ومن التمارين التي يمارسها حتى ولو في المنزل، لا تقل هذه الفترة في الغالب عن الأسبوع أو أقل قليلاً.

وتابع التقرير أن الرياضيين يحتاجون على الدوام لتلك الفترة من الراحة دون الشعور بالقلق تجاه توقفهم عن ممارسة النشاط الرياضي وذلك لما لهذه الأستراحة من فوائد كثيرة منها

- الحد من الجهد البدني والعقلي والتعب العضلي الذي يزيد تدريجيًا بالاستمرار والانتظام في ممارسة الألعاب الرياضية

- تعزيز مستوى الطاقة بشكل عام عند إعطاء العضلات راحة لبعض الوقت ثم متابعه ممارسة الرياضة مرة أخرى

- الحد من القلق والتوتر وأشكال الضغط النفسي التي قد تصيب الرياضيين نتيجة ممارسة الرياضة بشكل منتظم رغم أنها ضغوطا ايجابية إلا أنها قد تسبب معها الإجهاد والتوتر والارهاق

-الروتين الرياضي على الدوام يحتاج إلى تغيير والاستراحة هي أفضل تغيير لهذا الروتين الحاد ومن بعده يصبح الجسم على استعداد لممارسة الرياضة والاستفادة منها مرة أخرى

-يعطي الإنسان لجسمه وعضلاته فترة جيدة جدا للاستشفاء من التمزقات وإصابات العضلات والضغط الشديد على العظام والعضلات نتيجة التدريب المستمر دون راحة

ونصح التقرير بضرورة الحفاظ على مجموعة من النصائح والممارسات خلال تلك الفترة ومنها:

-الحفاظ على النشاط بشكل عام في هذه الفترة دون ممارسة الرياضة

-يمكن اللجوء لرياضات خفيفة وكلها استرخاء مثل اليوجا

-حاول استكشاف تمارين جديدة واجعلها من خطتك القادمة بعد إنتهاء أسبوع الاستراحة

-الإهتمام بالتعافي الكامل والاستشفاء التام من أية إصابة قديمة او ضغط شديد على العضلات

-تمارين التمدد وجلسات التدليك من أهم الخطوات لمرونة الجسم