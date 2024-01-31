شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عدوى السعفة الجلدية.. أكلات تساعد على علاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السعفة هي عدوى جلدية فطرية تصيب الجسم لأسباب عديدة لها الكثير من طرق العلاج، بعد أن يشخصها الطبيب المختص ويحددها بشكل دقيق، ولعل أهم الأدوية التي تستخدم في علاج هذه المشكلة الجلدية هي المراهم المضادة للفطريات أو الأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم أيضا، تختلف العدوى من حالة لأخرى ودرجة حدتها تختلف من إنسان لآخر

وفقا لتقرير نشر في موقع كيورا فإن السعفة يكون علاجها متكاملا بداية من النظام الغذائي والحياتى مرورا بالأدوية والعلاجات الفموية والموضعية فضلا عن الإهتمام بحالة الجلد فهي منظومة متكاملة لعلاج تلك الحالة الطارئة، تظهر على شكل بقع في أماكن متفرقة من الجسم في الظهر وغيرها

كلما دعمت جهازك المناعي بنظام غذائي كلما استطعت التخلص من السعفة مبكرا والوقاية منها مستقبلا ومن أهم النظم الغذائية التي تساعد على التخلص منها:

البكتيريا النافعة الأطعمة الغنية بالبروبايوتيك مثل الزبادي وأية أطعمه تساعد على تعزيز صحة الأمعاء وتقوي من مناعة الجسم ضد المرض

الوجبة الغذائية المتوازنة التي تحتوي على الخضروات والبروتين وحصة من الحبوب الكامله وبعض من الدهون الصحية موزعة على مدار اليوم، فضلا عن الخضروات الصحية المفيدة

عند الإصابة بالسعفة لابد من تجنب كل ما يضعف جهاز المناعة خاصة السكريات الكثيرة والملح الكثير، لأن هذه الأطعمة تساعد على زحف العدوى الفطرية للجسم وتفاقم الالتهابات الفطرية التى تنتج عنها

حاول الإكثار من الأطعمة المضادة للالتهابات التي تعزز الالتئام السريع والتخلص من العدوى الفطرية والتي من بينها الكركم والزنجبيل