علاج إلتهاب مفصل الإبهام وأعراض احذري تجاهلها

بيروت - نادين محمد - التهاب مفاصل الإبهام يعد حالة شائعة تظهر في مرحلة الشيخوخة ويمكن أن يتسبب التهاب مفاصل الإبهام في الشعور بألم شديد، والتورم ومن ثَمَّ تَعذُّر القيام بالمهام البسيطة، مثل تدوير مقابض الأبواب وفتح العبوات.

عادةً ما يتضمن العلاج مجموعة من الأدوية والجبائر. قد يتطلب الالتهاب الشديد في مفاصل الإبهام الخضوع لجراحة.

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التهاب مفصل الأبهام

يعد آلام المفاصل من أول أعراض التهاب المفاصل الإبهامي وأكثرها شيوعًا. يمكن أن يحدث الألم عند قاعدة إبهامك عندما تقومين بإمساك شيء، أو عند قبضه، أو إذا كنت تستخدمين إبهامك للضغط بقوة. قد تتضمن العلامات والأعراض الأخرى ما يلي:

تورم، وصلابة، وهشاشة عند قاعدة إبهامك.

انخفاض القوة عند القبض على الأشياء أو الإمساك بها.

انخفاض نطاق الحركة.

الظهور الموسع أو العظمي للمفصل في قاعدة الإبهام.

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متى تزورين الطبيب

يجب زيارة الطبيب في حالة الشعور بتورم، أو تصلب أو ألم مستمر في قاعدة الظفر.

أعراض التهاب المفاصل

الصورة من موقع Freepik

عادةً ما يحدث التهاب مفصل الإبهام مع الشيخوخة ويمكن أن يحدث التهاب مفصل الإبهام أيضًا بسبب صدمة أو إصابة سابقة لمفصل الإبهام.

أما في حالة التهاب مفصل الإبهام، يتآكل الغضروف الذي يغطي أطراف العظام ويخشن سطحه الأملس. عندئذ تحتك العظام ببعضها البعض، وهو ما يترتب عليه تلف المفصل وقد يؤدي تلف المفصل إلى نمو عظام جديدة على طول جوانب العظام الموجودة (نتوءات عظمية)، والتي يمكن أن تنتج كتلاً بارزة على مفصل الإبهام.

عوامل الخطر لألتهاب مفصل الأبهام

تتضمن العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالتهاب مفصل الإبهام ما يلي:

عمرًا أكبر من 40 عامًا.

السمنة.

بعض الحالات الموروثة، مثل رخاوة أربطة المفاصل، وتشوه المفاصل.

إصابات في مفصل الإبهام، مثل الكسور والالتواءات.

الأمراض التي تغير بنية الغضروف ووظيفته الطبيعية، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.

كيفية تشخيص التهاب مفصل الأبهام

خلال الفحص البدني، سوف يسأل طبيبك عن الأعراض ويبحث عن وجود تورم أو كتل واضحة في المفاصل فقد يمسك طبيبك بالمفاصل في أثناء تحريك الإبهام مع الضغط على عظام المعصم.

إذا نتج عن هذه الحركة صوت طحن أو تسبب في الشعور بالألم ، فقد يدل هذا على احتمالية تآكل الغضروف .

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علاج التهاب مفصل الأبهام

- الصورة من موقع Freepik

في المراحل المبكرة من التهاب مفاصل الإبهام، عادة ما يتطلب العلاج خليطًا من العلاجات الغير جراحية. إذا كان التهاب مفاصل الإبهام لديك شديدًا، فإن الجراحة يمكن أن تفيد. إليك أبرز العلاجات لـ التهاب مفصل الابهام وأبرزها الدواء لتخفيف الألم، قد يُوصي طبيبك بما يلي:

أدوية موضعية تُوضع على البشرة فوق المفصل، مثل الكابسيسين أو الديكلوفيناك

أدوية مسكِّنة للألم بدون وصفة طبية مثل الأسيتامينوفين (Tylenol وغيره)، إيبوبروفين (Advil‏، Motrin IB، وغيرهما) أو نابروكسين الصوديوم (Aleve)

أدوية مسكِّنة للألم موصوفة طبيًّا مثل سيليكوكسيب (سيليبركس) أو ترامادول (كونزيب‏، أولترام)

الجبيرة فيمكن أن تدعم الجبيرة مفصلك، وتحد من حركة إصبعك ورسغك. يتم ارتداء الجبيرة أثناء الليل فقط، أو أثناء الليل والنهار.

الجبائر قد تساعد على:

تخفيف الألم

تثبيت مفصلك في وضع ملائم بينما تقوم بأداء مهامك

إراحة مفصلك

إذا لم تكن مسكِّنات الآلام والجبيرة فعالة، فقد يوصى طبيبك بحقن كورتيكوستيرويد طويل المفعول إلى داخل مفصل إبهامكَ. يمكن أن توفر حقن الكورتيكوستيرويد تسكينًا مؤقتًا للألم وتقلِّل من الالتهاب.

المصدر : هيلث لاين