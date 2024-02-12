شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الأطعمة الحمراء للحفاظ على صحة القلب قبل عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اللون الأحمر يعد من أسس الاحتفال بالفلانتين أو عيد الحب، والسبب في اختيار هذا اللون باعتباره لون الحب والعاطفة، كما أنه مرتبط بالقلب، مع اقتراب عيد الحب، يصبح اللون الأحمر هو اللون المهيمن على الملابس والزهور، وماذا عن تضمين اللون الأحمر في نظامك الغذائي؟.. يشير التقرير المنشور عبر موقع healthshots إلى أن الأطعمة الصحية ذات اللون الأحمر من الخضروات والفواكه يمكنك إدماجها في يوم عيد الحب للاحتفال بشكل صحي.

ما هي الأطعمة الحمراء؟تحتوي الخضروات والفواكه الحمراء إلى وجود مركبات مثل الليكوبين والأنثوسيانين والبيتالين، ومنها الطماطم، والفلفل الأحمر، والتوت الأحمر، والكريز، والفراولة والرمان، والتفاح الأحمر. ما هي الفوائد الصحية للأطعمة الحمراء؟ -الحفاظ علي صحة القلبتحتوي الأطعمة الحمراء، وخاصة الطماطم، على مادة الليكوبين المعروفة بخصائصها الوقائية للقلب، فيساعد اللايكوبين على خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأظهرت دراسة نشرت عام 2021 في مجلة Bioscience Research أن البوتاسيوم الموجود في البطيخ، وهو طعام أحمر آخر، يساعد في مكافحة أمراض القلب ويحمي صحة القلب.

- الوقاية من السرطانإن مضادات الأكسدة الموجودة في الأطعمة الحمراء تحارب الجذور الحرة، و من المحتمل أن تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي والبروستاتا. - تحسين الرؤيةالفواكه الحمراء مثل الفراولة والبطيخ غنية بفيتامين سي ومضادات الأكسدة، فتعزز صحة العين وتقلل من خطر الضمور البقعي المرتبط بالعمر. - تعزيز المناعةوجود فيتامين C في الأطعمة الحمراء يعزز جهاز المناعة. أنها تساعد الجسم على مكافحة الالتهابات وكذلك الأمراض. -الحصول علي بشرة صحيةتساهم مضادات الأكسدة الموجودة في الأطعمة الحمراء أيضًا في صحة الجلد، إنهم يكافحون علامات الشيخوخة بينما يعززون بشرة متألقة. -الحفاظ علي صحة الجهاز الهضميالفواكه الحمراء مثل التوت والكرز غنية بالألياف. إنها تساعد على الهضم وتعزز صحة الأمعاء. -تحتوي علي خصائص مضادة للالتهاباتتحتوي الأطعمة الحمراء، بما في ذلك الكرز والرمان ، على مركبات مضادة للالتهابات. قد تساعد الأطعمة ذات اللون الأحمر في تخفيف الالتهاب في الجسم. -إدارة الوزنمحتوى الألياف في الأطعمة الحمراء يساعد في تعزيز الشعور بالامتلاء. وهذا بدوره يدعم جهود إدارة الوزن.