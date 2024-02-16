شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك سعال ونزلة برد لأكثر من أسبوع.. نصائح للعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغيرات وتقلبات شديدة فى الطقس، تتسبب فى التعرض للكثير من المشاكل الصحية، فتزداد فرص الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا والسعال، ومشاكل الجهاز التنفسى نتيجة لتغيرات الطقس.

وأوضح تقرير نشر على موقع timesofindia أن تقوية الجهاز المناعى من أهم النصائح التى تقلل من فرض الإصابة، عن طريق التحصين، واتباع نظام غذائى متوازن، وممارسة الرياضة.

وأشار التقرير إلى أن العديد من الأشخاص أصيبوا بالتهاب شعبي حاد بسبب تقلبات الطقس، فيبدأ بالتهابات الجهاز التنفسي، مثل نزلات البرد أو الأنفلونزا وقد ينتهي بالتهاب شعبي حاد، ويزيد من التعرض للإصابة بالالتهاب الرئوي، فيؤدى سوء نوعية الهواء بسبب التلوث أو المواد المسببة للحساسية إلى تفاقم الأمر.

يبدأ المرض بالسعال وسيلان الأنف والتهاب الحلق ثم يتطور إلى شكل حاد من السعال خلال يوم أو يومين، وحتى بعد تناول الدواء، يزداد السعال سوءًا ويستمر لمدة أسبوع كامل، ووفي بعض الحالات، يستمر السعال لأكثر من شهر.

وقدم التقرير أبرز النصائح التي يجب القيام بها، لتقليل فرص التعرض للإصابة بالمشاكل الصحية بسبب تقلبات الطقس، ومنها..

تغطية الفم والأنف

قم دائمًا بالسعال أو العطس في منديل أو داخل مرفقك لمنع انتشار قطرات الجهاز التنفسي، تخلص من المناديل بشكل صحيح واغسل يديك مباشرة بعد ذلك.

ارتداء قناع

إذا كنت تعاني من السعال فإن ارتداء القناع يمكن أن يساعد فى احتواء قطرات الجهاز التنفسى وتقليل خطر انتشار الجراثيم للآخرين.

ممارسة النظافة الجيدة لليدين

اغسل يديك بشكل متكرر بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، خاصة بعد السعال أو العطس أو التمخط. إذا لم يتوفر الماء والصابون استخدم معقم اليدين الذي يحتوي على 60% من الكحول على الأقل.

ابق فى المنزل إذا كنت مريضًا

إذا كنت تعاني من السعال أو أعراض المرض الأخرى، فمن المهم البقاء في المنزل وعدم العمل أو المدرسة أو أي أنشطة أخرى لتجنب نشر الجراثيم للآخرين.

وحث التقرير على ضرورة غسل اليدين بشكل متكرر، وتجنب الاتصال الوثيق مع الأفراد المرضى، وارتداء الأقنعة في الأماكن المزدحمة أو المغلقة، ويمكن أيضًا الحفاظ على نمط حياة صحي مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي متوازن والبقاء رطبًا، فأنت بهذه الحيل تقوم بتقوية الجهاز المناعي، وتقلل خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي، وتحافظ علي صحتك.