شكرا لقرائتكم خبر عن لو مريض فشل كلوى.. نصائح للتعايش مع المرض وتجنب المضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض الفشل الكلوي هو ذلك المرض الذي تعاني فيه الكلية من عدم القدرة على القيام بوظائفها، وهو مرض مزمن تختلف درجاته من شخص لآخر ومن حالة إلى أخرى.

وفي هذا السياق ذكر تقرير نشر في موقع مركز السيطرة على الأمراض cdc، مجموعة من النصائح المهمة لمريض الفشل الكلوي تجعله يستطيع التعايش مع هذا المرض المزمن فضلاً عن التعامل مع المضاعفات ومحاولة تجنب الاصابة بها ولعل أهم هذه النصائح:

كل الطعام المضاف إليه الملح يجب عدم تناوله وذلك لأن الملح يضر بحالة الكليتين دون شك، فضلاً عن الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الصوديوم مثل تلك الأطعمة المعلبة والمعروف باحتوائها على هذا العنصر الذي يضر بالكلية وحالتها أيضًا

فيما ذكر دكتور كمال السيد استشاري المسالك البولية بقصر العيني أن مرضى الفشل الكلوي أو مرضى الكلى المزمن أو أمراض الكلى بشكل عام يمكنهم بتغيير بعض العادات غير الصحية على وقاية كليتهم من التعرض لمضاعفات حادة وقويه، فعلى سبيل المثال لا الحصر يجب عليهم شرب المياه بكميات جيدة فضلاً عن الإلتزام بنظام غذائي يضعه المختص بحالتهم كذلك عليهم الحركة والإلتزام بالنشاط رياضي وحياتي وصحي يومي دون التراجع عن ذلك أو الإهمال.

تابع أيضا ضرورة الاهتمام بتناول الأدوية الموصوفة وفقًا لما يقوله الطبيب المختص وعدم تناول أي دواء لأي عرض من الأعراض المرضية دون الرجوع لطبيب الكلى الخاص، لأن كل الأدوية لها آثار جانبية على الكليتين، كما أن البعد عن الأطعمة التي تضر بالكلية من أهم الخطوات لتعزيز صحة الكلى ووقايتها من المضاعفات للفشل الكلوى فالبعد عن الطعام الغني بالملح، والبعد أيضًا عن الأسماك واللحوم إلا باستشارة الطبيب فضلاً عن تجنب بعض أنواع الفواكه مثل البرتقال، والاهتمام بضبط معدلات السكر والضغط إذا كان المريض يعاني من هذه الأمراض المزمنة.