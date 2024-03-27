شكرا لقرائتكم خبر عن إضافات مهمة في وجبة السحور تنظم أوقات نومك خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال شهر رمضان يعاني الكثيرون من قلة النوم التي يمكن أن تعطل العديد من وظائف الجسم وتؤثر على الصحة، ويقدم التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes 4 أطعمة يمكن أن تساعد في تحسين إنتاج الميلاتونين، أي هرمون أساسي ينتجه دماغك استجابة للظلام، ومن خلال التعرض لأشعة الشمس، والنوم في غرفة مظلمة، وإدارة التوتر، وتناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم، يمكن أن يعزز إفرازه.

- شاي البابونج

كوب من شاي البابونج قبل النوم يمكن أن يساعد في الاسترخاء وإنتاج الميلاتونين. يحتوي على الأبيجينين الذي يتفاعل مع المستقبلات في الدماغ ويقلل من القلق ويعزز الاسترخاء

- جوزة الطيب

من التوابل الشعبية التي توجد غالباً في المطبخ الهندي، يمكن أن تلعب دوراً هاماً في تحفيز النوم. يحتوي على مادة الميريستيسين، والتي قد يكون لها تأثيرات نفسية خفيفة.

-الحبهان

يمكن أن يساعد في ضمان نوم جيد ليلاً، ويساعد على النوم وله رائحة طيبة. كما أن له فوائد هضمية محتملة.

- بذور الكزبرة

تحتوي على المغنيسيوم الذي له تأثير مهدئ على الجهاز العصبي.



وأكد التقرير علي ضرورة تحديد مواعيد ثابتة للنوم يوميا حتي خلال شهر رمضان، مع مراعاه تقليل تناول الكافيين، وأيضا تناول الأطعمة الصحية المهمة والمفيدة للجسم.

