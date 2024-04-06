شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح غذائية للتحكم فى اعتلال الشبكية السكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتلال الشبكية السكري هو مشكلة مرتبطة بالعيون وتوجد في الغالب عند مرضى السكري، يمكن أن يحدث ذلك عندما تتضرر الأوعية الدموية الصغيرة في الجزء الخلفي من العين.

في البداية قد لا تشعر بأي شيء أو قد يكون لديك مشاكل بسيطة في الرؤية ولكن قد يؤدي ذلك إلى العمى إذا تفاقم الأمر، يمكن أن تحدث هذه المشكلة مع أي شخص مصاب بداء السكري من النوع الأول أو النوع الثاني، ووفقًا لموقع تايمز نيوز كلما طال أمد المشكلة، زادت فرصة الإصابة بمشاكل العين.



أطعمة تساعد على التحكم فى اعتلال الشبكية السكري الأسماك الدهنية

تشير الأبحاث إلى أن تناول الأسماك الدهنية يمكن أن يساعد الأشخاص الذين يعانون من مشاكل العين المصابة بالسكري، فالأسماك مليئة بالدهون الصحية التي تسمى أوميجا 3 والتي تساعد على مكافحة مرض السكري وحماية العيون.

الخضار الورقية الخضراء

يمكن أن يكون تناول الخضار الورقية الخضراء صحيًا للغاية بسبب الفيتامينات والمواد المغذية الأساسية التي تحتوي عليها، الخضار الخضراء غنية باللوتين والزياكسانثين اللذين يدعمان صحة العين، تعتبر الخضروات مثل البازلاء والبروكلي والسبانخ والخس بمثابة الأبطال الخارقين لعينيك حيث تساعدهم على التخلص من مشاكل العين مثل اعتلال الشبكية السكري.

التوت

يمكن أن يحدث اعتلال الشبكية عندما يصاب شخص ما بمرض السكري ويؤثر على شبكية العين التي تعتبر ضرورية لرؤية أي شيء، وجد العلماء أن تناول التوت قد يساعد الأشخاص الذين يعانون من اعتلال الشبكية الناجم عن مرض السكري، ووجدت الدراسة أن التوت يساعد في بناء أوعية دموية أقوى في شبكية العين ويحمي من النزيف الزائد. من المهم أيضًا للأشخاص المصابين بالسكري أن يعتنوا بعينيك بشكل أكبر وأن يستشيروا طبيبك في حالة ظهور أي مشكلة.

المكسرات والبذور

تحتوي المكسرات على أشياء مثل مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن والدهون الجيدة، تحارب مشاكل مثل اعتلال الشبكية السكري.

الحمضيات

تعتبر ثمار الحمضيات مثل البرتقال رائعة للحصول على الفيتامينات والمواد المغذية، تحتوي بعض الفواكه على اللوتين والزياكسانثين الذي يدعم صحة العين، وخاصة البقعة والشبكية، تناول الحمضيات كل يوم يمكن أن يساعد الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في العين على الرؤية بشكل أفضل في المراحل المبكرة.

جزر

عندما نتحدث عن الأطعمة الجيدة للعيون، لا يمكن أبدا تهميش الجزر، فهو مليء بالبيتا كاروتين، وهو نوع خاص من فيتامين أ، تناول الجزر يمكن أن يساعد عينيك على التمتع بصحة جيدة عن طريق إبطاء مشاكل مثل الضمور البقعي واعتلال الشبكية السكري.

كل الحبوب

الحبوب مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها جسمك مثل الفيتامينات والمعادن والألياف، الحبوب الكاملة يمكن أن تكون مفيدة، خاصة إذا كنت تريد السيطرة على اعتلال الشبكية السكري. وجبات مثل دقيق الشوفان والأرز البني والكينوا لا توفر الطاقة فحسب، بل تدعم أيضًا الصحة العامة عن طريق تثبيت نسبة السكر في الدم ودعم صحة العين.

