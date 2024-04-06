شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر إصابات الوجه للاعبي كرة القدم بعد واقعة حسين الشحات فى مباراة سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض اللاعب حسين الشحات، لاعب النادى الأهلى إلى إصابة قوية بالرأس أمس خلال مباراة ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا بين النادى الأهلى وسيمبا التنزاني، وكشف التشخيص المبدئي إصابته بكسر في عظمة أسفل العين، فى هذا التقرير نتعرف على أشهر اصابات الوجه التى يصاب بها لاعبي كرة القدم.

بعد أصابة حسين الشحات.. أشهر إصابات الوجه للاعبى كرة القدم

وبحسب موقع physiopedia فإن إصابات الوجه شائعة في الألعاب الرياضية وترجع الإصابات التي تحدث أثناء المشاركة في الأنشطة الرياضية إما إلى الصدمة أو الإفراط في استخدام العضلات أو المفاصل.

إصابات الوجه المختلفة التي تحدث أثناء ممارسة الرياضة هي إصابات خلع الأسنان، والخلع، وكسر عظام الوجه، وإصابات الارتجاج.

إصابات العين

إصابات العين في الألعاب الرياضية شائعة ويمكن الوقاية منها في الغالب.

الآلية الأكثر شيوعًا لإصابة العين هي الصدمة الحادة ولمنع حدوث هذه الإصابات، يجب على الرياضيين الذين يمارسون الرياضات عالية الخطورة أن يفكروا في ارتداء نظارات واقية أثناء اللعب. يجب أن تكون النظارات مصممة خصيصًا لكل رياضة، ولكن دائمًا تكون مصنوعة من البلاستيك عالي المقاومة للصدمات الذي يقلل من الأشعة فوق البنفسجية ويمكن تصنيعها بوصفة طبية أو بدونها.

كسور الوجه

تشمل الرياضات الشائعة التي تسبب كسور الوجه البيسبول وكرة القدم وركوب الخيل، وتشمل العظام الأكثر شيوعًا فى التعرض للكسر عظام الأنف والجمجمة. عادةً ما يكون الاصطدام أو السقوط أو الاصطدام بالكرة هو آلية الإصابة بكسور الوجه.

للمساعدة في منع حدوث كسور الوجه، يجب على المدربين دائمًا الالتزام بقواعد اللعبة لتقليل الخشونة غير الضرورية.

حتاج المدربون أيضًا إلى مراقبة اللاعبين لأن مستوى مهارتهم ومعرفتهم باللعبة قد يؤدي إلى إصابة أنفسهم أو لاعبين آخرين.

يجب على المدربين التأكد من حصول اللاعبين على الراحة الكافية، خاصة عندما تكون هناك تدريبات أو مباريات متعددة في اليوم.

جروح في الوجه

تساهم الرياضة بشكل كبير في تمزقات وسحجات الوجه، حيث تسبب ما يصل إلى 29% من جميع إصابات الوجه المبلغ عنها.

الخوف الأساسي لدى أي رياضي تعرض لإصابة في الوجه هو الضرر الكامن الذي قد يؤثر على الوعي أو التنفس أو الرؤية.

سحجات الوجه هي إصابة سطحية غير خطيرة تشمل طبقات الجلد وربما طبقات الجلد السطحية. تحدث معظم السحجات بسبب قوى القص الناتجة عن انزلاق اللاعب على سطح لعب خشن مثل النجيلة. يمكن للرياضيين الذين يعانون من سحجات في الوجه العودة بسهولة إلى المنافسة بعد أن يقوم أخصائي طبي بغسل الجرح بالماء والصابون

الأشياء الحادة ليست هي السبب الوحيد للتمزقات. تحدث "التمزقات الانفجارية" عندما تتسبب إصابة حادة في الأنسجة الرخوة فوق منطقة عظمية في حدوث تمزق في الجلد.

إصابات الشفاه واللسان والأسنان

تعد إصابات الشفاه واللسان والأسنان أمرًا شائعًا في الألعاب الرياضية ولا تقتصر على الرياضات التي تتطلب الاحتكاك الجسدي. تعد المشاركة في الألعاب الرياضية أحد الأسباب الرئيسية لصدمات الأسنان، حيث تمثل 13 إلى 39% من جميع صدمات الأسنان تم الإبلاغ عن أن إصابات الشفاه وداخل الفم، بما في ذلك إصابات اللسان، تشكل ما يقرب من 25٪ من جميع إصابات الوجه والفكين المرتبطة بالرياضة .