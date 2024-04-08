شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد كثيرة لجسمك عند تناول الزبادي.. اعرفيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشتهر الزبادي بفوائده الصحية العديدة، حيث له مكانة خاصة عند النساء فهو يرطب المعدة وفوائده عظيمة، نظرًا لاحتوائه على البكتيريا المفيدة والتي تساعد على توازن ومعادلة صحة الجهاز الهضمي، وتحسين حالة الهضم.

وأوضح موقع The Health Site أن للزبادي فوائد عديدة من أهمها وأبرزها المساعدة في عملية الهضم، وذلك بسبب احتوائه وبكميات كبيرة على مادة البروبيوتيك المهمة المعدة، ما يضمن عملية هضم أكثر سهولة وبساطة وسلاسة والتقليل من حالات الإمساك والانتفاخ، وحالات صعوبات التبرز المتعددة.

وأشار الموقع إلى أن الزبادي يعمل على تعزيز دفاعات الجسم جهاز المناعة ومحاولة مكافحة الأمراض، إذ يساعد تناول الزبادي بشكل منتظم المرأة بشكل خاص، على مقاومة الأمراض والعدوى وفرص انتقال العدوى اليومية مثل نزلات البرد والأنفلونزا لاحتوائه على الزنك الهام والمعزز للمناعه فضلاً عن فيتامين د.

وأكد التقرير أن الزبادي الغني بالكالسيوم وفيتامين د يفيد السيدات بشكل خاص لأنه يحافظ على صحة العظام ويقلل من خطر الإصابة بالكسور والتهشم، بالإضافة إلى المحافظة على الجسم ممشوقا ورشيقا من خلال وزن صحي نظرًا لاحتوائه على البروتين.

كما أن وجود البروبيوتيك والعناصر الغذائية الرئيسية في الزبادي يساعد على نضارة البشرة وتقليل حب الشباب والبثور المختلفة وكذلك مشاكل الجلد، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يعمل الزبادي كنوع من الإضافات المهمة ليصبح ماسك مرطب للوجه.

ولفت الموقع إلى أن تناول الزبادي يساعد السيدات على الوقاية من بعض الأمراض بعينها مثل أنه يقلل فرص الإصابة بأمراض القلب والسكر، وبعض أنواع اللورام والسرطانبة بالإضافة إلى تقليل أعراض القلق والاكتئاب مع تحسين المزاج العام.