شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب فصل الصيف.. تعرف على الفوائد الصحية لتناول البطيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر البطيخ أحد أفضل الفواكه المحببة لمعظم الناس خلال فصل الصيف، حيث أنه يساعدنا على تحمل ارتفاع درجات الحرارة نظرًا لمحتواه العالى من الماء مما يساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم وتنظيم درجة حرارته، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فوائد تناول البطيخالحفاظ على صحة القلب

يتم تحويل الحمض الأميني سيترولين الموجود في البطيخ إلى أرجينين والذي يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على مستويات ضغط الدم الصحية وتحسين تدفق الدم، ومن ثم يدعم صحة القلب.

الحفاظ على صحة الجلد

يمكن أن يساعد المحتوى العالي من الماء وفيتامين C في البطيخ في الحفاظ على رطوبة البشرة وتعزيز إنتاج الكولاجين، مما يؤدي إلى بشرة صحية ومشرقة.

الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي

يحتوي البطيخ على الألياف التي تساعد على الهضم وتمنع الإمساك وتعزز حركات الأمعاء المنتظمة ومن ثم يدعم صحة الجهاز الهضمي الصحي.

إدارة الوزن

على الرغم من مذاقه الحلو، إلا أن البطيخ منخفض نسبيًا في السعرات الحرارية والدهون، مما يجعله خيارًا مرضيًا للوجبات الخفيفة لأولئك الذين يتطلعون إلى التحكم في وزنهم، كما يساعد محتواه العالي من الماء والألياف على تعزيز الشعور بالشبع.

الحفاظ على صحة العين

يعتبر البطيخ مصدرًا جيدًا للبيتا كاروتين وفيتامين C، وكلاهما مفيد لصحة العين، وقد تساعد هذه العناصر الغذائية أيضًا في الحماية من الضمور البقعي المرتبط بالعمر والحفاظ على الرؤية العامة.