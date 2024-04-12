شكرا لقرائتكم خبر عن الرنجة أكلة أساسية على مائدة عيد الفطر.. اعرف فوائدها لصحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سمك الرنجة من الأسماك الغنية بالفوائد الصحية ويحتوي سمك الرنجة على 158 سعرا حراريا لكل 100 جرام، كما تحتوى الرنجة على العديد من الأحماض الدهنية الأساسية المفيدة للصحة والبروتين والمعادن والفيتامينات التي تعمل على تحسين الصحة العامة، وفي هذا التقرير نتعرف على فوائد الرنجة لصحتك، بحسب موقع nutrition and you.

الرنجة هي سمكة زيتية، وبالتالي فهي مصدر مثالي للفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون مثل فيتامين أ، وفيتامين د، والأهم من ذلك، أحماض أوميجا 3 الدهنية طويلة السلسلة .

البروتين الموجود في أسماك الرنجة سهل الهضم ويتكون من جميع الأحماض الأمينية الأساسية بالنسب الصحيحة لتحقيق النمو والتطور الأمثل.

تحتوي عضلات أسماك الرنجة على كميات ممتازة من أحماض أوميجا 3 الدهنية مثل حمض إيكوسابنتاينويكاسيد (EPA) وحمض الدوكوساهيكسينويك (DHA).

وتشير الدراسات البحثية إلى أن هذه الأحماض الدهنية، وخاصة DHA، تلعب دورًا مهمًا في تطور الأنظمة العصبية، خاصة عند الرضع والأطفال.

ومن المعروف أيضًا أن استهلاك المأكولات البحرية له فوائد صحية بين السكان.

تعتبر الرنجة مصدرًا لفيتامين أ (84 وحدة دولية / 100 جم)، وفيتامين أ وأوميجا 3 ضروريان لصحة الغشاء المخاطي والجلد وحدة الرؤية.

يحتوي 100 جرام من الرنجة على 168 وحدة دولية من فيتامين د؛ حوالي 42% من المدخول اليومي الموصى به. يلعب فيتامين د دورًا مهمًا في استقلاب الكالسيوم ويوفر الحماية من السرطان.

علاوة على ذلك تعتبر الرنجة مصدرًا أساسيًا للمعادن العظمية بما في ذلك الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم. تحتوي هذه الأسماك البحرية أيضًا على كميات جيدة جدًا من العناصر النزرة مثل السيلينيوم واليود.