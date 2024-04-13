شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتحكم فى مستويات السكر بالدم بعد العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الخروج من صيام شهر رمضان والانتقال إلى أجواء العيد الاحتفالية أمر صعب على جسمك، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من عدم استقرار مستويات السكر في الدم.

ووفقًا لموقع OnlyMyHealth، تتطلب إدارة نسبة السكر في الدم بعد العيد تخطيطًا ودراسة دقيقة، للحفاظ على الصحة والعافية طوال اليوم فيما يلى نصائح لمساعدتك على إدارة مستويات السكر في الدم بشكل فعال بعد عيد الفطر.

تناول وجبات متوازنة

خطط لوجبات متوازنة تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية والكثير من الخضراوات، وتطلق هذه الأطعمة الطاقة ببطء وتساعد على استقرار مستويات السكر في الدم طوال اليوم

الترطيب

اشرب الكثير من الماء لمنع الجفاف والحفاظ على مستويات الترطيب، تجنب المشروبات السكرية واختر الماء أو شاي الأعشاب أو عصائر الفاكهة المخففة بدلاً من ذلك.

مراقبة مستويات السكر في الدم

مراقبة مستويات السكر في الدم بانتظام، وخاصة إذا كنت تعاني من مرض السكري. احتفظ بسجل لقراءاتك واضبط وجباتك أو أدويتك حسب الحاجة بالتشاور مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

ممارسة النشاط البدني الخفيف

مثل المشي لمساعدة جسمك على تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين. تجنب ممارسة التمارين الرياضية المكثفة لمنع الجفاف والتعب.

تناول وجبة إفطار متكاملة

تناول وجبة متوازنة تشمل الكربوهيدرات المعقدة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية والأطعمة الغنية بالألياف، تجنب الإفراط في تناول الطعام واختيار الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية لتجنب الارتفاع السريع في نسبة السكر في الدم.

مراقبة الأعراض

انتبه لأعراض نقص السكر في الدم أو ارتفاع السكر في الدم مثل الدوخة أو التعب أو العطش الشديد أو كثرة التبول. إذا شعرت بأي أعراض اطلب الرعاية الطبية إذا لزم الأمر.