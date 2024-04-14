شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للوقاية من مشاكل الجهاز الهضمى وتجنب الشعور بالتخمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى كثير من الأشخاص من مشاكل في الجهاز الهمضى وقد تصاب بالتخمة ووفقًا لموقع betterhealth يجب اتباع الآتى لضمان تجنب مشاكل الجهاز الهضمي.

1. اختر الأطعمة بحكمة

فكر في الأطعمة التي لا تتناولها كثيرًا، تناول القليل من كل شيء يضيف سعرات حرارية غير ضرورية، استهدف أن تكون نسبة 50% من الوجبة مكونة من الخضراوات غير النشوية، و25% من البروتين، و25% من النشويات (والحلويات).

2. تمهل واستمتع بطعامك

نحن نميل إلى تناول المزيد من الطعام عندما نتواصل مع الآخرين أو نشاهد التلفاز، قم بإيقاف تشغيل التلفزيون وتذوق كل قضمة من طعامك، إذا كنت من الأشخاص الذين يأكلون بسرعة، ضع الشوكة جانبًا بين كل قضمة، واستمر في التركيز على العائلة والأصدقاء.

3. تناول البروبيوتيك لتجنب اضطراب المعدة

تذكر أن عملية الهضم تبدأ في فمك، خذ وقتك وامضغ طعامك جيدًا، يستغرق جسمنا حوالي 20 دقيقة لتحقيق الشبع، إذا كنت تأكل بسرعة، فإنك لا تسمح لعقلك أن يخبرك بأنك شبعت، ونتيجة لذلك قد ينتهي بك الأمر إلى الإفراط في تناول الطعام.

اقترح تناول مكملات الإنزيمات الهاضمة إذا كنت تعاني من أي نوع من الاضطرابات الهضمية، عندما نأكل، ينتج البنكرياس إنزيمات هضمية تساعد في هضم الطعام، خلال العطلات، تتغير أنماط الأكل وكميات الطعام لدينا.

البروبيوتيك هي بكتيريا حية تعتبر مفيدة لأمعائك، يمكنك الحصول عليها من الأطعمة التي تحتوي بشكل طبيعي على البروبيوتيك، مثل: الزبادي واللبن الرايب يمكن أن تساعد مكملات البروبيوتيك في إنشاء مجتمع صحي من البكتيريا في جسمك.

4. انتبه إلى مشروباتك

انتبه إلى كمية المشروبات المحلاة التي تشربها، تذوق مشروبك المفضل عن طريق الاحتساء ببطء وانتبه لعدد المشروبات التي تستهلكها يوميًا، تذكر أن تشرب الكثير من الماء والمشروبات التي لا تحتوي على الكافيين طوال اليوم لتجنب الجفاف.

5. حافظ على جدول نوم ثابت

اهدف إلى النوم لمدة 6-8 ساعات ليلًا، قلل من المشروبات التي تحتوي على الكافيين والوجبات الثقيلة قبل النوم لأنها قد تعيق نومك.