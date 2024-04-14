شكرا لقرائتكم خبر عن هل استخدام حبوب منع الحمل لفترات طويلة يسبب القلق والاكتئاب.. استشارى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعدد وسائل منع الحمل بأشكال وأنواع عديدة تستطيع المرأة الاختيار فيما بينها بما يناسب طبيعة جسمها وما يحدده الطبيب المعالج.

أوضح الدكتور عمرو الهلالى استشارى أمراض النساء والتوليد جامعة عين شمس، أن حبوب منع الحمل تستخدم على نطاق واسع من قبل النساء في جميع أنحاء العالم، ولكن على الرغم من أن حبوب منع الحمل تعتبر آمنة بشكل عام، إلا أن هناك مخاوف بشأن تأثيرها على الصحة العقلية، حيث أظهرت الدراسات خلال السنوات الماضية وجود صلة محتملة بين حبوب منع الحمل وزيادة القلق أو الاكتئاب لدى بعض النساء.

وكشف استشارى النساء عن أن السبب الرئيسي وراء القلق على الصحة العقلية نتيجة الاستخدام المطول لحبوب منع الحمل هو بسبب لمحتوى الهرموني بها، حيث تحتوي معظم حبوب منع الحمل على أشكال صناعية من هرمونى الإستروجين والبروجستيرون.

وأشار إلى أن هذه الهرمونات تلعب دورًا حاسمًا في تنظيم الحالة المزاجية، وبالتالي، فإن أي اضطراب في توازنهم يمكن أن يؤدي إلى مشاكل تتعلق بالمزاج مما يؤدي إلى القلق.

وأشار الطبيب أن اضطرابات القلق والاكتئاب يمكن أن تعطل الحياة اليومية والعلاقات الشخصية بشكل كبير، مما يزيد من تعقيد إدارة الصحة العقلية إلى جانب الصحة الإنجابية، علاوة على ذلك، فإن تأثير حبوب منع الحمل على الصحة العقلية يمكن أن يمتد إلى ما هو أبعد من الاضطرابات المزاجية المباشرة، حيث ارتبط الاستخدام طويل الأمد لوسائل منع الحمل الهرمونية بالتغيرات في كيمياء الدماغ ومستويات الناقلات العصبية