شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أعشاب تحرق دهون البطن وتساعدك على إنقاص الوزن أبرزها الكمون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما تأكله يؤثر بشكل كبير على مقدار الوزن الذي تخسره أو تكتسبه، لكنك قد لا تعلم أن العديد من الأعشاب والتوابل قد تساعد في رحلة فقدان الوزن خاصة دهون البطن.

وتشير الأبحاث حسب موقع medicinenet إلى أن بعض الأعشاب والتوابل هي أفضل طريقة لإضافة نكهة إلى الطعام بدون سعرات حرارية إضافية أو سكر أو الصوديوم أو غيره من الأشياء غير المرغوب فيهان وهذا أمر بالغ الأهمية عندما تحاول إنقاص الوزن .

يجب التحدث إلى الطبيب قبل تناول أي مكملات إذا كان لديك أي مخاوف صحية أساسية، بما في ذلك الحمل والرضاعة، أو كنت تتناول أي أدوية.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كان لديك أي آثار جانبية غير سارة أو علامات حساسية الطعام ، توقف عن استخدامه على الفور واستشر طبيبك.

أعشاب تساعدك على إنقاص الوزن

قد تساعدك الأعشاب والتوابل التالية على إنقاص الوزن عن طريق تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك وتعزيز حرق الدهون وتقليل الجوع:

الكركم

يحتوي على الكركمين الذي قد يساعد الجسم على حرق الدهون عن طريق زيادة الحرارة، والتي بدورها يمكن أن تساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي، له مجموعة من الفوائد الصحية الأخرى، بدءًا من المساعدة في مكافحة مرض الزهايمر وحتى التحكم في الهرمونات أثناء الحيض.

أضف الكركم إلى الحساء أو اليخنة أو رشه على الخضار المحمصة أو المكسرات.

القرفة

غنية بمضادات الأكسدة، وله مجموعة من الفوائد الصحية، ويوازن نسبة السكر في الدم، مما يساعد على كبح الرغبة الشديدة في تناول الطعام ويبقيك تشعر بالشبع لفترة أطولن يحتوي على مركب يحاكي تأثيرات الأنسولين ، حيث يساعد في نقل السكر من مجرى الدم إلى الخلايا، قد يبطئ تحلل الكربوهيدرات عن طريق تقليل كمية بعض الإنزيمات الهاضمة.

الحلبة

أفادت العديد من الدراسات أن الحلبة يمكن أن تساعد في السيطرة على الشهية وتقليل استهلاك الطعام، مما يؤدي إلى فقدان الوزن.

الفلفل الحار

يحتوي على مركب يسمى الكابسيسين، والذي يعطي الفلفل الحار نكهته الحارة ويوفر فوائد صحية مختلفة، يعمل عن طريق رفع درجة حرارة الجسم، مما يساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي، وحرق المزيد من السعرات الحرارية.

الكمون

له العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تسريع فقدان الوزن وحرق الدهون، وفقا لدراسة حديثة أجريت على النساء ذوات الوزن الزائد ، فإن إضافة ملعقة صغيرة واحدة إلى إحدى الوجبات يوميا تساعد على حرق ما يصل إلى ثلاثة أضعاف الدهون في الجسم.

